別撲空！受鄰近小吃街大火影響 桃園站前NOVA即起暫停營業

位於桃園火車站前站的NOVA廣場，因鄰近的小吃街昨(19)日發生大火，為配合相關單位進行安全檢查，業者宣布NOVA桃園店近期將暫停營業，目前尚不確定何時復業，消費者可改至中壢店消費。

火勢在1小時內撲滅，所幸現場無人傷亡。圖：讀者提供

據悉，桃園區大同路的NOVA廣場販售許多3C用品，與多間酒店相鄰，樓下還有超商、小吃街等業者。昨日上午7時11分，NOVA旁邊的鐵皮屋小吃街2樓傳出火警，消防局出動57人、消防車24台、救護車3台到場搶救，火勢在1小時內撲滅，所幸現場無人傷亡。

廣告 廣告

NOVA賣場整體安全無虞，為確保顧客與員工之人身安全，將配合相關單位進行安全檢查。圖：翻攝自NOVA Threads

NOVA表示，NOVA賣場整體安全無虞，然而為確保顧客與員工之人身安全，將配合相關單位進行安全檢查，確認無虞才會恢復營業。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

電影看到一半影廳全黑！青埔新光影城、桃園長庚同時跳電

大溪大房食品傳承百年工藝 張善政頒匾額肯定轉型典範