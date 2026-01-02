別撲空！台中山區、古蹟2景點改每週二至週日開放 除夕初一休園

寒假郊遊要注意了，林業及自然保育署台中分署2日宣布，所轄「東勢林業文化園區」、「營林所台中出張所宿泊所」即日起調整開放時間，將改為每週二至週日開放，且今年農曆除夕、大年初一休園。

林保署台中分署表示，根據民眾回饋建議，為提升民眾參訪便利性與整體服務品質，自2026年起，東勢林業文化園區開放時間將改為每週二至週日早上6時至晚間6時，暑假期間維持每天開放。而營林所台中出張所宿泊所開放時間則調整為每週二至週日早上10時至下午4時。以上2處場域均於農曆除夕及大年初一休園，民眾若需導覽解說服務，需要事前到台灣山林悠遊網進行預約。

東勢林業文化園區風景如畫，貯木池面映照山明水秀之景。（圖／林保署台中分署提供）

林保署台中分署也提醒，目前東勢林業文化園區正進行入口景觀及停車場改善工程，施工期間正常開放，但民眾需改從東坑路入口進出。如需查詢最新開放資訊與活動訊息，可至林保署「台灣山林悠遊網」查詢，或追蹤林保署台中分署臉書粉專。

