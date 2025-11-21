別撲空！台灣最東邊燈塔整修 三貂角園區封閉至115年5月

三貂角燈塔。（航港局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部航港局辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，宣布自11月24日起封閉園區，以維安全，預計115年5月完成修復後再全面開放，但開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行週知。

航港局說明，三貂角燈塔創建於1935年，為台灣本島最東邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，另為了提供遊客更舒適的環境，廁所將進行全面整修翻新，及無障礙設施強化等工程。

三貂角燈塔園區封閉示意圖。（航港局提供／蔡明亘台北傳真）

考量燈塔園區施工期間之安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。預計115年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至西側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。修復期間造成不便，敬請見諒。

