別撲空！麥當勞奶昔太搶手暫完售 重新開賣等明年1/12

麥當勞奶昔暫時售完。（翻攝麥當勞官網）

麥當勞睽違9年開賣奶昔，全台僅限12間店供應，吸引老饕們搶購，繼先前開賣5天一度缺貨又補貨後，如今官方證實暫時售完，下次供應時間要等到明年1月中了。

麥當勞11月19日開賣奶昔，分別為經典口味香草及草莓，每人每筆消費最多購買4杯，全台只在12間門市喝的到，吸引許多人搶購；另外還有奶昔大哥毛毛包可買套餐加購，引發討論。

不過現在民眾要注意別撲空了，麥當勞今（11日）在官網宣布，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。（依餐廳實際現場供應為準）再次感謝您的諒解與支持。

