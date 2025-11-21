別擔心勞保破產！賴清德掛保證「政府每年撥補」 基金永續存在

總統賴清德到彰化關心公地放領政策。總統府提供



總統賴清德今天（11/21）前往彰化關心公地放領政策執行情形時，提到政府照顧勞工議題，他擔任立委時常接獲民眾擔心勞保可能破產，其實昨天行政院長卓榮泰就重申，政府將負最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務，政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在。

賴清德指出，除了農民，政府也要照顧勞工、軍公教等每一個族群。談及政府勞工政策，目前全台灣共有1053萬人參加勞保，在擔任立委時期即常接獲民眾擔心勞保可能會破產的電話，因此蔡前總統自2019年起，用公務預算撥補勞保基金，近7年來共撥補5178億元。

賴清德指出，加上這幾年因為股市在漲，經濟不錯，勞保基金有賺錢，現在基金已經由7188億元，成長到1兆2484億元。昨天卓榮泰也重申，政府將負最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務，政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在，請勞工朋友不用擔心。

賴清德說，政府照顧勞工，希望勞工能過安定的生活，就像今天宣布的重大政策，目的也是要讓農民過安定的生活，希望大家一起努力。

賴清德強調，即使分屬不同政黨，國人在面對外來的威脅時，一定要團結一致向外，如果團結，別人就不敢看輕我們；如果不團結，就會被各個擊破。不論是農民、勞工、軍公教，各行各業政府都會照顧及支持，希望大家可以團結在一起，不要被分化，讓國家越來越好。

