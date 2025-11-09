別擠了！ 搶「日牌免費發熱衣」爆拉扯 民眾怒：動線亂

在華山舉辦發熱衣免費送活動，不少民眾備戰秋冬提前排隊搶拿，結果活動現場動線混亂。（圖／東森新聞）





知名日系服飾品牌，周末兩天在華山舉辦「發熱衣免費送」活動，不少民眾備戰秋冬，提前排隊搶拿，結果活動現場動線混亂，還有人插隊，因此爆發拉扯跟推擠，場面一度相當混亂。

排隊民眾：「暴動了，暴動了，大家都在推擠，那個腳吼。」

烈日狂照的華山公園，現場擠爆排隊民眾，你推我拉，不是要搶著看心愛的藝人，而是要拿免費的發熱衣。排隊民眾：「喔！小心，好恐怖喔，搖滾區，慢慢走，對慢慢走，一個一個，不要推擠。」

日系知名服裝品牌，周末兩天舉辦「發熱衣免費送」活動，但品牌太有名，吸引大批粉絲搶拿免費新商品。有民眾表示，一堆人都用擠的，導致動線更混亂，還有人說不少人直接插隊，排隊心情大受影響。

當時爆發衝突的地點就在活動區域旁，一開放入場，民眾一窩蜂湧入，認為品牌方的排隊動線跟規劃，可以做的再更好。

民眾：「可能就是標示要再清楚一點，或者是排到哪裡，然後有沒有限數量之類的，好像都沒有很清楚。」

民眾：「剛剛來的時候，好像有請大家不要激動，聽到員工說請大家不要太激動，就冷靜這樣，可能人滿多的。」

《EBC東森新聞》直擊活動下午現場，工作人員辛苦引導，不少民眾表示，排隊的動線很順暢。現在進入11月，低溫感覺還不明顯，民眾提前搶拿免費發熱衣備戰，切勿拉扯布料之外，使用跟清洗上有誤，可能折損原本3到5年的使用壽命。

化學老師張丕白：「用冷水去洗它，此外不要用烘衣機去烘它，再者呢那個洗衣精注意到，用一般洗衣服的就好，不要用那種強效洗衣精，因為可能會把表面的塗層，或是把纖維的表面結構破壞掉。」

這回民眾為了搶拿免費發熱衣，排隊不滿引爆的怒氣，還沒搶到就先一肚子氣。

