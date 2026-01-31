別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝

中央氣象署表示，受華南雲系與大陸冷氣團影響，北台灣與宜蘭地區出現濕冷天氣。（示意圖／東森新聞）





週末再變天！中央氣象署表示，受華南雲系與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區出現濕冷天氣，中部以北及南部山區也有降雨機會，整體降溫情況預計將持續到下週二（2月3日），才會逐漸回暖。

週末變天 濕冷到下週二

中央氣象署預報員曾昭誠指出，從週末開始，將有一波大陸冷氣團南下，北部與宜蘭地區氣溫將明顯下滑，加上華南雲系影響，降雨範圍廣泛，天氣又濕又冷。這波降溫影響時間預計持續至下週二。

針對未來降雨趨勢，曾昭誠表示，受鋒面、華南雲系與冷氣團影響，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，中部以北、宜蘭與花蓮3000公尺以上高山，若溫度與水氣條件配合，也不排除有降雪機會。整體天氣預計一路冷到下週二，之後才會逐步回暖。

廣告 廣告

北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週三氣溫回升 多雲到晴

從下週三（2月4日）起，天氣逐步回穩，下週三至下週五全台天氣轉為多雲到晴型態，降雨範圍明顯縮減，僅花東地區及恆春半島仍有零星降雨，其餘地區天氣大致穩定。

農曆年前再迎「更強」冷氣團

不過，從下週五（2月6日）晚間起，台灣北方將有更強的高壓系統逐步南下，其前緣鋒面預計在7日通過台灣，估會比現在這波冷氣團強。曾昭誠指出，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，基隆北海岸、桃園以北、東北部地區轉為有短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

中央氣象署表示，農曆年前天氣變化大，提醒民眾在外出時，應注意保暖與天氣變化，避免因氣溫驟降影響健康，影響過年。

更多東森新聞報導

把握今好天氣！明午後變天「冷氣團級」濕冷探13度

「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷

