別放「超過紅線」！ 絲織品、純羊毛「勿洗烘」 定時清濾網

自助洗衣店烘衣機使用不當可能引發安全風險，正確使用方法和注意事項尤為重要。許多人為了省錢，而將大量衣物一次塞入烘衣機，不僅會影響烘乾效果，更可能導致機器內部溫度過高而冒煙。此外，不同材質的衣物需要不同的烘乾溫度，某些特定材質甚至完全不適合機器烘乾。同時，含有易燃物質的衣物或忘記取出的危險物品如打火機，都可能引發火災或爆炸事故。

其他洗衣店員呂小姐表示，烘衣機空間有限，如果塞入過多衣物，機器可能只能烘到外層衣物，而內部熱量會聚集在一起導致溫度持續上升。若系統監測不夠精準，內部就會處於悶燒狀態。其實，烘衣機外部通常會貼有一條紅線標示，提醒使用者不要超過此限制。為確保烘乾效果和安全，衣物最好不要超過烘衣機容量的一半太多，這樣才能讓衣物有足夠空間翻轉，避免內部溫度過高。

呂小姐進一步解釋，某些材質如尼龍和塑料類織物具有極高的聚熱效果，即使設定40度烘乾，其溫度也可能持續上升。這類材質不宜與純棉衣物一起烘乾，因為可能導致濕氣無法散出而使溫度不斷攀升。各種衣物材質都有其適合的烘乾溫度：牛仔褲適合75度高溫，床組適合60度中溫，毛衣需要40度低溫，純羊毛則只能使用冷風烘乾。值得注意的是，絲織品和皮衣等特殊材質完全不適合機洗和機烘。

含有膠質、油質等易燃溶劑的衣物也絕對不能放入洗衣機。過去曾發生過疑似沾有精油的毛巾在烘乾過程中起火的事件。更危險的是，有些顧客忘記從口袋中取出危險物品就直接將衣物放入烘衣機。一位非當事自助洗衣店業者分享，有些抽菸的顧客忘記將打火機從口袋中取出，結果打火機在高溫環境下發生爆炸。

為了安全使用烘衣機，使用者不僅要定期清理機器濾網，還需特別留意放入烘衣機的衣物材質和數量。只有正確使用，才能避免日常烘衣流程變成安全隱憂。

