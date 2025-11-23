近日，一名24歲女子差點被網路「小奶狗」騙走3000元遊戲點數，而一名86歲阿伯則險些被騙走10萬元養老金投資「活人棺」！警方指出，詐騙手法層出不窮，從年輕人到長者都可能成為目標，呼籲民眾提高警覺。

別暈船！詐團扮「小奶狗」帥哥 甜喊寶貝騙女。(圖／TVBS)

近日，兩起詐騙案件引起社會關注，一名24歲李姓女子差點被網路詐騙集團騙取遊戲點數，而一名86歲陳姓阿伯則險些被騙走10萬元養老金。這兩起案件皆因警方及時介入而成功阻止，顯示詐騙手法日益多元，受害者不分年齡層，從年輕人到長者都可能成為詐騙目標。警方呼籲民眾提高警覺，面對可疑情況應立即尋求協助，避免財物損失。

一名24歲李姓女子日前遭遇網路詐騙，差點損失3000元。該女子在網路上認識一名自稱在私人會館工作的男子，對方使用盜用的帥哥照片，以「迎著陽光盛大逃亡」為名，外表濃眉大眼、白白淨淨。詐騙者不僅外表吸引人，還善於言談，在對話中頻頻稱呼女子為「寶貝」，讓人容易「暈船」。

詐騙者聲稱因在私人會館工作，不能與客人私下約會，但如果女子願意去超商購買3000元的遊戲點數作為「保證金」，當女子正要上當時，警方及時介入。在警察催促下，女子按下手機擴音，電話那頭傳來「寶貝」的聲音，警員聽不下去，直接打斷對話。一聽到「派出所」三個字，詐騙者立即掛斷電話，無人回應。

除了年輕人，長者也是詐騙集團的目標。一名86歲陳姓阿伯前往郵局欲提領10萬元，稱是要繳納越南旅遊團費。行員發現異狀並加以攔阻，阿伯開始支支吾吾。經了解後發現，阿伯被騙投資「活人棺」（靈骨塔），詐騙者宣稱需先繳納19萬元才能進行買賣，並以祈福、轉運等名義行騙。所幸在郵局行員與警方的合作下，阻止了阿伯的養老金變成「養詐團基金」。這兩起案例顯示詐騙手法不斷翻新，受害對象遍及各年齡層。警方提醒大家，面對網路交友或投資提案時應保持警覺，遇到可疑情況應立即向警方或親友求助，以免落入詐騙陷阱。

