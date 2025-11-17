別替侵略者找藉口！ 賴清德回擊韓國瑜：砍斷桌腳的是中國「不是台灣」
中國透過「跨境鎮壓」手段，稱以「分裂國家罪」立案調查我國立委沈伯洋，日前總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來捍衛國會議員尊嚴，不過韓回「自己生病，讓別人吃藥」。對此，賴清德今（17日）回擊，認為不應替侵略者找藉口，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣」。
賴清德今上午出席國家檔案館開幕典禮，會前接受訪問。針對韓國瑜「吃藥說」言論，做出以下回應。
韓國瑜是立法院大家長 賴清德：不能沒有態度
賴清德表示，中國跨境鎮壓暴行不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也是他為何請立法院的大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由立場來聲援沈伯洋。
賴清德強調，他並非要消費沈伯洋或用此議題進行至政治鬥爭，而是因為沈所處的國會不能沒有態度。他說，希望韓國瑜能了解，中國只要跨境鎮壓，不論是台澎金馬2300萬人的任何一人，都是對中華民國主權的傷害；沈是國會議員，中國跨境鎮壓他，也等於是在傷害我國憲政體制。
賴清德說，這幾年來中國持續增壓、文攻武嚇，國內滲透統戰，迫害兩岸和平穩定的，國際社會一致認為是中國而非台灣，中國也處處利用機會分化台美關係，散布疑美論；換言之，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子四個腳，其實是中國，並不是台灣」。
喊話執政在野團結一致對外 賴：請韓國瑜三思
賴清德認為，分屬不同政黨難免會競爭，但大家是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，「我們應該團結一致對外」；他進一步指出，若我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天，中國當要發動侵略台灣戰爭時，他們就會有藉口，「我還是要請韓國瑜三思」。
最後賴清德重申「一致對外」立場，認為不應該替侵略者找藉口。
