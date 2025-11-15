別浪費！高鐵點數年底失效 連超商咖啡都可換「這類人加贈600點」
只剩1個多月，2025年就要過完了，而台灣高鐵的TGo點數即將在 2025年12月31日半夜12點歸零。高鐵公司提醒今年有搭高鐵、累積TGo點數的會員，千萬別將TGo點數白白浪費掉，到家裡附近的超商都可以兌換咖啡，搭車也能折抵票價；如果是新會員，開通會員後搭乘高鐵還可享有加贈TGo點數最高600點。
高鐵公司表示，為提供會員更便利的兌換管道，不僅提供TGo點折抵高鐵票價，更可以透過「點數365」平台兌換人氣品牌商品；此外，還可以在「T-Shopping高鐵線上購」選購會員專屬好物，輕鬆將點數彈性折抵消費，讓每一點都發揮最大價值。
為了讓更多旅客享受成為高鐵TGo會員的好康，台灣高鐵這次也特別針對新加入TGo的旅客，祭出加碼優惠。即日起至12月31日，期間新註冊「高鐵會員TGo」帳戶並完成開通者，於開通後搭乘高鐵即可享有加贈點數回饋，搭乘1次回饋100點、搭乘2次以上回饋200點，每月上限200點，最高可累計回饋達600點。
TGo點數兌換方式快速看：
【票價折抵】搭車更划算：透過T-EX行動購票App、高鐵網路購票或便利商店購票系統，購票時使用點數折抵票價，最高可折800元。
【點數365】輕鬆換好物：只要99點起，就能兌換超商咖啡、人氣餐飲、生活小物等百種品牌商品。
【T-Shopping高鐵線上購】消費折抵：精選近千種優質好物與高鐵限定商品，消費時可用TGo點數折抵。
【高鐵假期】旅遊行程折抵優惠：在高鐵假期網站使用點數折抵旅遊行程，讓旅行更超值。
TGo會員購票乘車每消費20元即可累積1點，並享有指定車次優惠、生日禮及列車商品95折等專屬禮遇，還能將銀行、電信等合作夥伴的點數轉換為TGo點數，一次整合、輕鬆兌換。年底前，會員可透過「TGo會員網站」或「台灣高鐵App」查看自己的點數，把即將到期的點數兌換成喜愛的商品。
