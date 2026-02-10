別玩火！國防預算藍白擋10次 美參議員：應提升國防而非追求與中共合影

編譯張渝萍／綜合報導

國防預算受阻，讓美方質疑台灣防衛決心。《國會山莊報》近日報導，總統賴清德推動一項400億美元的國防支出計畫，但在野黨不斷阻擋，引發美國參議院對中鷹派的議員批評，因他們擔心北京可能即將對台發動入侵。

參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示：「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣國防，就是在玩火。」而美國智庫「傳統基金會」中國與國家安全政策資深研究員葉茨（Steve Yates）也警告，國民黨採取的「冒險」舉動是在玩火。

廣告 廣告

甚至參議院外交委員會主席更直言：「台灣領導人們應專注於批准關鍵軍事改革與全社會韌性提升所需資金，而不是追求與中國共產黨的合影機會。我們敦促台北各黨領袖迅速批准攸關台灣安全與持續美台夥伴關係的重要投資。」

解放軍不斷威脅 台卻擋國防預算

《國會山莊報》8日報導指，中國對台野心有增無減，中國國家主席習近平已指示解放軍，要在明年2027年達到可攻台能力水準，近期與美國總統川普通話時甚至還警告美方應謹慎處理對台軍售問題，川習預計4月會面，台灣或將成為雙方討論焦點之一。

川普過去不斷要求台灣提高國防支出，總統賴清德表示將於2026年把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3%以上。然而，由於立院由國民黨與民眾黨把持，在政治分歧下，國防預算案已遭阻擋10次，讓這個政治僵局絲毫看不到緩解跡象。

由於立院由國民黨與民眾黨把持，在政治分歧下，國防預算案已遭阻擋10次。圖為總統賴清德勗勉海軍小雪山雷達站（圖／總統府提供）

台灣政治裂痕極深

智庫「國防優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，「我認為台灣的政治裂痕非常深，整體而言，社會正日益兩極化。我認為賴清德總統及民進黨在過去一年遭遇不少挫折，這在某種程度上強化了在野黨的立場與意志，讓他們更有底氣。」

國民黨與台灣民眾黨先前才投票否決民進黨提出的動議，拒絕審查這項近400億美元、預計分8年執行的特別國防預算案。

該預算將用於採購8項武器系統，包括榴彈砲、標槍飛彈(Javelin)及「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，這些項目屬於美國去年12月批准的110億美元對台軍售內容之一。

民進黨政府表示，阻擋這項龐大國防預算將延誤軍力提升，並向台灣的國際盟友釋出錯誤訊號，部分美國國會重視國防議題的議員也持相同看法。

民進黨立院黨團上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。（圖／翻攝自民進黨團YT）

美參議員：向中共低頭削減國防預算「是在玩火」

美國參議院軍事委員會成員、民主黨籍參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）表示，台灣持續面臨中國威脅之際，確保台北擁有自我防衛所需資源至關重要。

達克沃斯6日表示：「過去一年我與台灣對口官員溝通時，一直勸阻任何類似這樣的大幅刪減，我希望他們能改變方向。」

同樣屬於參議院軍事委員會的參議員蘇利文，先前也在X上表示，台灣立法院上周休會前未通過「台灣自我防衛所需的預算」。他指出，「對此負責的在野黨國民黨領導層同時正在北京與中共會面，並規劃更大規模的交流。」

蘇利文表示：「這其中原應顯而易見，我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣國防，就是在玩火。」

國民黨行動讓台灣面臨高風險

參議院軍事委員會主席、共和黨籍密西西比州參議員威克（Roger Wicker）也指出，他對在野黨「如此大幅削減」賴清德的國防預算感到失望，「原始提案為急需的武器系統提供資金。在中國威脅升高之際，台灣國會應重新考慮。」

報導點出，民眾黨主席黃國昌指控美國駐台最高外交官谷立言（Raymond Greene）在支持提高國防預算後「過度干預」台灣內政。

報導點出，民眾黨主席黃國昌指控美國駐台最高外交官谷立言（Raymond Greene）在支持提高國防預算後「過度干預」台灣內政。（圖／匯流新聞網提供）

而國民黨則表示支持強化台灣防衛能力，但強調立法監督與財政紀律對長期國防規劃「非常重要」。

國民黨本週在社群媒體聲明指出：「多年度國防預算或許有助於戰略延續性，但必須搭配詳細規劃、明確分配與有效監督，以避免浪費與效率不彰。此外，關鍵軍備交付持續延宕，也顯示需要更務實的規劃與問責。」

傳統基金會（Heritage Foundation）中國與國安政策資深研究員葉茨（Steve Yates）表示，國民黨此舉是「高風險」行動，並警告該黨「在玩火」。

葉茨表示：「這讓台灣面臨風險，不單單是有沒有與川普政府立場相左的問題。他們一方面批准數十億美元的新增支出，北京勢必不樂見，另一方面又縮減原本承諾的投資，這在華府理性決策者眼中，恐怕也難以接受。」

「應提升軍事與社會韌性 而非追求與中共合影」

美參議員呼籲各黨領導人應加強軍事與社會韌性，而非追求與中國共產黨機會。蕭旭岑見王滬寧。（圖／國民黨提供）

參議院外交委員會主席、共和黨籍愛達荷州參議員里施（Jim Risch），以及該委員會首席民主黨議員、紐罕布夏州參議員沙欣（Jeanne Shaheen）則呼籲台灣各政黨跨黨合作，全面支持國防預算，並指出中國去年12月在台灣周邊的軍事演習，是「北京對台意圖及其對自由開放印太地區威脅的提醒」。

兩人在聲明中表示：「台灣領導人們應專注於批准關鍵軍事改革與全社會韌性提升所需資金，而不是追求與中國共產黨的合影機會。我們敦促台北各黨領袖迅速批准攸關台灣安全與持續美台夥伴關係的重要投資。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

酸谷立言遭美方打臉 蕭旭岑扯「AIT朋友很感謝我」：我傳達台灣人心聲

民調／近5成民眾不支持「國共智庫論壇」 逾半數民眾反對阻擋軍購預算

川普逼世界重新選邊站！謝金河看日本大選：台灣親中政客恐有大考驗

台灣無人機大產出 商機一次看

