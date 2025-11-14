「別用濾鏡看待新住民」 新屋區具陸籍身分里長苦喊別搞政治惡鬥

桃園市新屋區蚵間里里長彭小林，同樣具有陸籍身分，但其住在台灣已逾30年，自2022年選上里長。彭小林說，「別用濾鏡看待新住民」一輩子都在台灣奮鬥，為地方努力付出，盼政府好好關心地方，別只搞政治惡鬥。（廖姮玥攝）

花蓮縣陸配村長鄧萬華遭解職並於訴願程序獲勝，引起關注。桃園市新屋區蚵間里里長彭小林，同樣具有陸籍身分，但其住在台灣已逾30年，自2022年選上里長。彭小林說，「別用濾鏡看待新住民」一輩子都在台灣奮鬥，為地方努力付出，盼政府好好關心地方，別只搞政治惡鬥。市府民政局表示，於114年8月函詢大陸委員會，惟陸委會回復表示，當事人如無法取得放棄國籍的證明文件，是否得以切結書替代，仍建議洽詢主管機關內政部。

「久居他鄉變故鄉」彭小林表示，來台逾30年，落地生根，在台灣默默為地方付出多年，身為里長鄰里間互相幫助，取得地方認可，通過合規的程序當選里長，不應該用有色眼光看待新住民，希望政府能好好關心，別顧著搞政治惡鬥。

廣告 廣告

彭小林直言，新住民來台真的很不易，要比他人多10倍，甚至更多的努力才能當上里長，她曾做過家長會長、民間社團理事長，幫助弱势等，盡心盡力為地方付出取得里民認可，好不容易當選，且已6年未回到娘家了。台灣是多元、包容的社會，不應該對新住民有任何濾鏡，希望以此為例，別再讓政治惡鬥傷害為地方努力奮鬥的新住民，也能讓更多新住民可以感受到台灣的溫暖，台灣是一個多元與包容的社會，每一位新住民都應該受到公平對待，要讓所有新住民感受到真正的融入與尊重，並且讓台灣的社會更加和諧與公平。

民政局表示，於114年8月函詢大陸委員會，惟陸委會回復表示，當事人如無法取得放棄國籍的證明文件，是否得以切結書替代，仍建議洽詢主管機關內政部。對此，已收悉相關意見，並正與法治單位研議後續處理方式。

民政局說明，針對今日媒體報導花蓮縣陸配村長鄧萬華遭解職並於訴願程序獲勝一案，市府將持續密切關注後續法律發展，以作為更為妥適之參考與處理依據。

【看原文連結】