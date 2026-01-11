別用菜瓜布猛刷！專家6招清浴室玻璃門 免買一堆清潔劑

過年將至，不少主婦忙著大掃除，而浴室淋浴門常被視為「清潔大魔王」。專家整理出6個小撇步，只要利用家中常見的醋、檸檬汁、漂白水和洗碗精，就能自製有效清潔劑，輕鬆清除玻璃門上日常留下的水漬、肥皂垢，甚至因潮濕而滋生的黴菌。

根據外媒《House Digest》報導，許多人家中會設計乾濕分離的浴室，但玻璃門清潔卻常成難題。若長期不清洗，玻璃容易留下白色水漬和肥皂垢，不僅影響美觀，門縫邊緣還可能長黴菌，增加過敏與呼吸道問題的風險。專家整理了6點浴室玻璃門清潔注意事項，如下：

一、避免用菜瓜布刷玻璃

看到頑固水垢或肥皂垢時，很多人會用菜瓜布或刷子猛刷，但這樣容易刮傷玻璃，其實只要選對清潔劑，用海綿也能有效清除頑固污漬。

二、玻璃清潔劑不一定有效

市售玻璃清潔劑對肥皂垢效果有限，建議用酸性溶劑，例如檸檬汁或醋搭配小蘇打，自然分解鹼性沉積；如果要使用市售清潔劑，選擇低pH值產品會更有效。

三、玻璃清潔劑無法殺死黴菌

一般玻璃清潔劑無法殺死黴菌，但醋或漂白水可行。可將醋噴在黴菌上，靜置1小時後再擦掉；或用1：3比例調製漂白水溶液，浸泡黴菌區域30分鐘後擦掉，使用時需注意通風。

四、清潔劑需要時間發揮作用

不管使用哪種清潔劑，都要給它足夠的時間滲透污漬。若太快擦掉，表層污漬可能還未被破壞，清潔效果會打折扣。

五、冷水無法有效清除肥皂垢

肥皂垢是水中礦物質附著在肥皂脂肪酸上，水分蒸發後會在玻璃上留下白色粉狀物，用冷水難以清除。建議用1：1比例調配白醋與水，再加入1湯匙洗碗精，噴在玻璃上靜置30分鐘，再用溫水沖洗。

六、洗澡後用刮刀不足以防污漬

許多人洗完澡只用刮刀刮玻璃門，認為可以避免肥皂垢沉積，但這並不夠，定期仍需用清潔刷或海綿仔細刷洗玻璃，才能保持乾淨。

