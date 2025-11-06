別用負面情緒折騰自己，「今天妝很服貼、晚餐很好吃」…關注擁有，比沒有更有力量





「受害者心態」的人的大腦，傾向優先搜索不好的事、討厭的事等負面的事物。以後請你進行切換，變成有意識地搜索好的事、開心的事等正面的事物。

一談到未來的理想，不少人會說「我光眼前的事就很忙了，沒辦法想像理想的未來」、「我無法想像怎樣的未來比較好」。

這種時候，請你用心找出「現在擁有的東西」：

● 開車時一路都是綠燈

● 感覺今天的皮膚狀況很好

● 在便利商店買到想買的東西，而且是最後一個

● 被主管誇獎了

● 晚餐煮得很好吃

如果是受害者心態，往往會忍不住關注「沒有」的東西。說出「我沒有錢、我沒有運氣、我沒有認識人的機會、我沒有才華、我不會讀書、我沒有父母的支持」，認為「會那樣都要怪○○」，把錯推給某人或某事。

當你關注「擁有的東西」勝於關注「沒有的東西」時

從今以後，讓我們稍微改變視角，關注「我現在擁有的東西」。不是關注「沒有的」，而是關注「擁有的」，你可以從小地方開始做起。

「我有房子住。」

「我有家人。」

「我有無話不談的朋友。」

你或許會覺得有房子住是理所當然的事，但世界上非常多人沒有固定居住的房子。住在能夠遮風避雨的房子裡，是件非常令人感激的事情。

另外，你也可以想想感謝的事情，以及值得慶幸的事情。

改變視角

這種時候，請你用心找出「現在擁有的東西」。

要從「現在的我少了那個，這個也不夠好」的匱乏感想像未來，是相當困難的事，即使想像了，也會是難以實現的未來，因為振動頻率相差太多。

因此找出現在擁有的東西很重要。

調整想要的東西與自己之間的頻率，讓自己進入與它同頻的狀態吧。

試著寫出三件覺得「太好了」的事情

請你在每天晚上睡覺前，寫出三件今天發生的好事，或是讓你感到「太棒了！」、「好開心！」的事。

「受害者心態」的人常會有「我的人生老是發生壞事」、「你看，我遇到這麼糟糕的事」、「又發生這種討厭的事了」的想法。

由於他們有用負面濾鏡看待事物的習慣，這個方法可以改變他們的觀點。

「可是，如果一件好事都沒有的話，該怎麼辦？」

我曾經被問過這樣的問題。

這種時候，請去尋找不是最好，但有比較好的事情。 像是會讓你覺得「稍微好一點的事」、「還不錯的事」、「如果再發生一次也可以接受的事」。

「妝的服貼度好像比昨天好一些。」

「天氣稍微變得比昨天溫暖，感覺很舒適。」

「昨天是雨天，但今天雨停了，有比較好一點。」

這個練習的目的是讓大腦找出好事，開始進行搜索，切換一直搜索壞事的大腦模式。

當你持續做這件事，將會自然而然地明白「現在擁有的東西」，變得能夠想像「我想做更多這樣的事」、「我想要變成這樣」等存在於未來的事物。

接納負面情緒

「受害者」想要變成「創造者」，必須做的其中一件事就是「接納自己的負面情緒」。不要對負面情緒做出不好的評價，而是直接接納它。

有的人認為「不可以有負面的情緒」。

在不知不覺中理解成「正面是好的，負面是不好的」。

所以當他們想到負面的事情時，會覺得「沒有那種事」、「我才沒有負面心情」，否認負面情緒的存在，想盡辦法要消除負面情緒。

你或許覺得「有負面想法的我真是糟糕」，但負面情緒其實不是什麼壞事。

讓人變負面的事情，實際上都有它的意義。

因為感到害怕或不安，所以危機管理能力會提升，讓人可以避免遭遇大麻煩。

自我關懷，體貼自己

讓人在悲傷的時候，能夠停下來思考。

憤怒有時也會變成行動力。反省「這樣是不行的」，會讓人回歸初心，或是變得謙虛。了解負面情緒的人，對人比較溫柔。

所以當你的情緒變得負面時，請不要責備自己，而是好好地去感受「啊，我現在有負面情緒呢」。

如果你能接納負面情緒，接下來請你「自我關懷」（self-compassion）。自我關懷的意思是體貼自己，就像你體貼重要的人那樣去體貼自己。

首先，你要直接接納負面的情緒，用「每個人都會有負面情緒，所以才與他人產生了連結」的方式去看待。沒有永遠正向的人。

接著，請你把對象設定成自己，思考：「要做什麼才能自己打起精神？」、「對自己說什麼話，他才會開心？」、「什麼樣的事情，會讓自己想要再努力一下？」把答案統統寫下來。

然後請你從裡面選出幾個答案，對自己做出體貼的行為。

（本文摘自《逆轉不和諧人際關係，從此難受、痛苦全數終結！》如何出版，松村亞里著）





