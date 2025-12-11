「別用飯店洗衣機」民宿老闆揭超噁內幕 2派吵翻

不少飯店、民宿提供洗衣機讓房客使用，不過一名女網友表示，有位在日本經營民宿的朋友透露，給客人用的洗衣機很少清潔，原PO聽完後就不敢再用外面的洗衣機了。話題引發討論，大多網友也說，不會想跟別人共用洗衣機；但也有人認為不用過度恐慌，擔心那麼多就別住飯店了，房間內一堆東西都是和別人共用的。

原PO日前在論壇「Mobile01」發文表示，在日本經營民宿的朋友坦言，給客人使用的洗衣機很少清潔，為了省麻煩，連洗衣機裡面的過濾網都會直接取下，不過床單、毛巾、枕套這類都會外包給清洗業者處理。

原PO表示，聽完之後她就不敢再使用飯店的洗衣機，也好奇詢問，「各位出去玩會用飯店的洗衣機嗎？」

話題引發許多討論，不少網友表示，本來就不習慣和別人共用洗衣機，「出去玩一定會帶夠衣服，甚至多準備一些」、「不會用飯店的洗衣機，都是自己在房內手洗內衣褲。」

也有人直言，不是所有旅宿業都這樣，高檔一點或有口碑的連鎖飯店通常較嚴謹，「擔心那麼多乾脆別住飯店，毛巾、水杯、床鋪、馬桶都是和別人共用的」、「出差1、2個星期，很難不洗衣服，在外面還是以方便為優先」、「之前出國玩很久，都會用飯店的洗衣機，洗完也沒怎樣。」

