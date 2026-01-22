別當巨嬰！台客搭郵輪錯過通關 竟要求「叫人回來辦入境」 下場超慘

台客搭郵輪抵達宮古島，因遲到錯過入境審查，竟要求「把移民官叫回來」，結果不僅遭拒，還被視為放棄上陸，後續行程全都在「船上」度過。示意圖／取自photoAC

農曆春節將至，許多國人選擇搭乘郵輪出國旅遊。然而，若未遵守通關時間，恐怕整個假期都只能在「船上」度過。駐日代表處那霸分處20日分享一則慘痛案例，日前有台灣旅客搭郵輪抵達宮古島，因遲到錯過入境審查時間，竟要求辦事處「把移民官叫回來」或「請警察帶下船」，結果不但遭拒，還因視同「放棄上陸」，導致後續日本所有停靠港口全都被禁止下船。

遲到還要求「警察開道」 駐處無奈拒絕

那霸分處指出，該起事件發生於2025年12月中旬，有國人搭乘郵輪抵達宮古島，卻未在規定時間內辦理入境手續，當他們抵達時，日本入境審查人員早已撤離。該名旅客竟致電那霸分處，希望「請審查人員回港口辦手續」；被拒絕後，又要求「聯絡當地警察上船帶他們去辦手續」。

對此，駐處嚴正告知，郵輪內部屬於船旗國領土，非日本境內，日本警方無權介入也愛莫能助；除非有緊急醫療需求，否則無法破例。

日本入境局：第一站沒過 全程禁下船

為了釐清規定，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，獲得3大重點回覆：

1.視同放棄資格

未在規定時間內辦理手續，審查人員會根據名單發行「不上陸通知書」，證明旅客自願放棄此次行程的下船資格。

2.不可撤回

該通知書為正式文件，一旦發行無法撤回（緊急醫療狀況除外）。

3.連鎖效應

郵輪停靠日本的「第一個港口」若未完成入境通關，之後停靠日本的其他港口「一律不能下船」，旅客只能待在船上使用設施。

那霸分處最後提醒，搭乘郵輪如同搭飛機，務必嚴格遵守報到與通關時間，駐外單位無法協助錯過時間的旅客要求通融，呼籲國人出遊務必守時，以免敗興而歸。



