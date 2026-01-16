別當白海豚殺手！ 環團怒轟盧秀燕促保護棲息環境

環團保育人士替白海豚請命。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣白海豚族群已剩47隻，處於極度瀕危狀態，環團保育人士今日上午齊聚沙鹿，眾人為白海豚請命，怒批台中市政府罔顧瀕危白海豚族群的生死存亡，嚴正要求台中市長盧秀燕別當白海豚殺手，應將外港海域移出台中港特定區都市計畫範圍，高呼「譴責盧秀燕、退出台中港！」

監督施政聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟及荒野保護協會等環保團體上午於沙鹿區公所召開記者會，監督施政聯盟執行長許心欣指出，台中市政府於國土功能分區劃設時，跳過台中港外港海域，未將白海豚重要棲息環境列為海洋資源地區，去年8月內政部國審會審查台中市國土功能分區草案時，環保團體提出此問題，市府代表在場都有聽到主張與訴求，但在這次公展的「變更臺中港特定區計畫(第4次通盤檢討)書」全文都沒提到白海豚，更未因應白海豚重要棲息環境而檢討調整，再度忽視台中港的白海豚！

廣告 廣告

台中市府今日表示，針對民間團體關心台中港特定區計畫通盤檢討與中華白海豚棲地保護議題，都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被劃為「城鄉發展地區第1類」，由於中華白海豚重要棲地屬於第1級環境敏感地區，即使土地劃為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小草醫學生「地圖砲」惹怒醫界！身分被起底下場慘...校方回應了

對岸只會打賴清德！陳玉珍稱「我本來就不是台灣人」 她爆嚇壞美國友人

民眾爆放任無公務人員資格執行公權力 痛批中市府毀壞國家考試制度

AIT突發文提關鍵字！網喊「知道你意思了」狂標記黃國昌

