別當觀光韭菜！部落客下韓國一知名鬧區「禁食令」 網：首爾版西門町

一名部落客提醒遊客如果去逛明洞，建議不要嘗試當地街頭路邊攤．避免踩雷又被坑錢。（示意圖，photoAC）

身為首爾的一級戰區，明洞總是擠滿了來自各國的旅人。不過知名網紅「台灣妞韓國」最近在臉書誠心勸世，直言明洞街頭小吃的踩雷機率實在太高，雖然大家愛去那逛街，但她強烈建議避開那些路邊攤，否則可能會對韓國美食產生不必要的誤會。

明洞路邊攤成雷區

台灣妞透露，每當帶朋友去明洞，她都會開啟「守護模式」禁止大家亂買小吃攤。她自認在那試過3、4次都吃到傷心，不僅味道令人不敢恭維，價格更是貴得離譜，發誓從此封殺明洞攤位。她認為旅遊難免會踩雷，但若因此讓外國朋友誤以為韓國食物不好吃，那真的太冤枉了。

連精美伴手禮都難吃

這番話釣出大票苦主點頭如搗蒜，有人抱怨在明洞買的血腸難吃到想退貨，第一次在明洞吃血腸就留下心理陰影，也有人質疑攤販的環境整潔度，「我每次經過都覺得衛生堪慮」；還有人吐槽連包裝精美的巧克力伴手禮也難吃到想哭；不少人表示，現在去明洞看到顯眼招牌、寫著各國語言的店家都會自動繞道，因為那些多半是專割觀光客韭菜的陷阱。

哪些地區能吃到正宗韓國味？

這種現象被戲稱為「首爾版西門町」，網友強調「這感覺就像，台灣人跟外國人說絕對不要吃西門町路邊攤，一樣的感覺」。網友也分享省錢秘訣，指出濟州島東門市場也有一樣的通病，反倒是去弘大商圈或傳統市場，才能用更親民的價格吃到正宗且份量十足的韓國味。

更多鏡週刊報導

日本遊客為何選韓國捨棄台灣？ 網揪韓國優勢與國旅3大硬傷

嬰幼海苔爆食安／7款韓國嬰幼海苔驗出鉛鎘超標 行政院消保處：將擴大查核

「1個人吃飯又沒做錯事」她願付雙份餐費仍遭請離 火鍋店拒單人用餐引質疑