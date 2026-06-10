別當通勤黑名單！ 網議「八大大眾運輸 NG 行為」大公開
無論是日常通勤搭乘捷運、公車，還是假日搭乘火車、高鐵返鄉出遊，在大眾運輸工具那密閉且擁擠的空間內，往往最考驗公民素養。部分乘客不顧及他人感受的自私舉動，不僅會讓乘車品質大打折扣，甚至會瞬間點燃周遭乘客的怒火！為了找出最讓人白眼翻到後腦勺的乘車地雷，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年「大眾運輸 NG 行為」相關話題的網路聲量，盤點出網友熱議的八大惡劣行徑，一起看看哪些情況最容易讓人一秒理智線斷裂！
聲量冠軍：耳朵整路被強暴！「大聲喧嘩與放任孩童尖叫」點燃高鐵寧靜車廂論戰
觀察近一年網友針對「大眾運輸 NG 行為」的怨氣累積，「大聲喧嘩」毫無懸念成為無數通勤族心中的頭號地雷。
無論是在捷運上毫無顧忌地大聲講電話、同行友人聊天聊到忘我，都讓想安靜休息的乘客極度崩潰。其中，「放任孩童喧鬧而家長完全不加以安撫」更屢屢成為社群論戰的焦點，甚至讓高鐵、台鐵是否該比照國外增設「寧靜車廂」或「親子車廂」的討論再度甚囂塵上。有網友無奈分享連假噩耗：「坐我前面的小女孩吵到不行，整路蹦跳鬼叫，媽媽坐在旁邊滑手機完全不管！」不過也有理性網友認為，嬰幼兒哭鬧是不可控的生理需求，大家應多包容，但對於「大聲放任大孩子胡鬧」或「手機擴音講電話」的行為，絕對必須嚴厲譴責。
踩到法律紅線！大眾運輸驚魂「偷拍與騷擾」 過來人曝自救三關鍵
聲量排名第二的「偷拍/騷擾」，則已經超越了公德心範疇，屬於嚴重危害人身安全與心理界線的犯罪行為。
論壇上有女性網友傳神地分享自己在捷運準備下車時遭遇鹹豬手，她當下毫不隱忍，立刻錯愕大喊：「他摸我屁股欸！」成功引起周圍注意。網友們也紛紛藉由自身經驗，沉痛呼籲大家如果遇到性騷擾或偷拍，千萬不要因為害怕而隱忍，務必落實自救三關鍵：
當下抓住對方： 必須在「當下！當下！」立刻逮住對方，不給對方湮滅證據或逃跑的機會。
大聲喝止： 用最清晰的音量喝斥，引起全車廂注目，尋求熱心乘客協助。
立刻聯絡捷警： 善用車廂內緊急對講機，請站務人員與捷運警察立刻在下一站攔人，否則事後調閱監視器往往耗時且難以追蹤。過來人更暖心強調：「絕對不要害怕是自己誤會別人，只要妳感覺不舒服、界線被侵犯，那就是有這回事！」應第一時間重視自己的感受，勇敢求助。
氣味地獄 vs 情緒勒索！「散發異味」、「逼人讓座」同樣讓人窒息
除了噪音與騷擾，其他榜上有名的 NG 行為也讓網友直呼吃不消：
散發異味（第三名）： 在空調循環的密閉車廂中，無論是未妥善打理的濃烈體味、剛抽完菸的二手菸味，還是鹹酥雞等重口味食物的氣味，都會瞬間讓車廂變成「氣味地獄」，讓旁人幾近窒息。
逼人讓座（第四名）： 部分「正義魔人」習慣以年齡、外表或主觀偏見，道德綁架、強硬逼迫他人起身讓座。多數網友認為，博愛座或一般座位都應回歸「有需要者使用」的良善本意，許多隱性需求（如經痛、懷孕初期、身體隱疾）是無法從外表看出來的。
醉酒失態（第五名）： 酒精作祟下在車廂內大聲咆哮、狂吐甚至與人發生肢體拉扯，不僅嚴重影響環境衛生，更會讓整節車廂陷入驚恐與不安。
此外，「聲音外放（看抖音或聽音樂不戴耳機）」、「插隊上車」與「遇到明顯弱勢集體裝睡不讓座」也同樣高居熱議排行榜。搭乘大眾運輸工具追求的從來不只是移動效率，更是一段彼此共享空間時的尊重、體諒與同理心。如果每位旅客在拉起吊環、坐上座位時，都能多替周遭的人著想一分，就能讓每一段通勤旅程都變得更加舒服與自在。
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