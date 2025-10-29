（圖／本報系資料照）

台中爆發非洲豬瘟迄今已逾1周，豬農、豬商叫苦連天，民眾也霧裡看花。農業部說首隻病豬可能早於10月10日；台中市政府則說，9月至10月初都未獲中央系統警示，但農業部長陳駿季強調，地方是防疫第一線，中央規範只是輔助作用，等於把責任又算在地方政府。

非洲豬瘟疫調結果的說法一變再變，引發外界質疑刻意隱瞞，也波及台中市長盧秀燕政治生命。盧說查到什麼就報什麼，絕不會隱瞞，也強調同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。但最新疫調結果，冒出獸醫師曾到過現場，而王姓獸醫佐沒到過案場，人還出境。

中央列出對台中初期疫調10項缺失，政務委員陳時中也點出案場清消不徹底的問題，甚至說中央不排除直接介入疫調，確保資料完整與透明。但陳時中或許忘記新冠疫情爆發時，自己對於確診病例公布也出現補登錄問題時，創造了「校正回歸」新名詞，如今盧市府正在補破網，中央動作頻頻像似在扯後腿。

豬瘟沾染政治口水，一發不可收拾，豬隻禁宰令還在，行政院長卓榮泰不僅說要追查行政疏失，還點名台中廚餘去化場地也要改進，連病毒基因定序都未出爐，便把矛頭指向跨境的大陸電商，要求限期落地納管，否則下架。但病毒不會從天而降，一定是突破中央邊境管制才有辦法落地傳染，綠營一連串動作，在在顯示就是要把豬瘟當成「去中化」的政治工具。

面對疫病發生及傳染，最有效就是毋枉毋縱，此刻誰搶噴政治口水，就是防疫工作上的「豬隊友」，危害的不僅是產業，更是人民對政府的信心。