別當零存族 凱基人壽籲上班族逐年累積圓夢退休金

▲「凱壽網路投保專區」提供利率變動型年金保險商品，打造圓夢計畫。

求職網最新調查指出註，今年畢業的職場新鮮人平均實領月薪為新台幣(以下同) 31,768元，創12年來新高，但有近8成表示，每到月底就淪為「零存族」，顯見在通膨環境、家庭或個人消費習慣的影響下，即使薪資數字成長，多數仍面臨沉重的財務壓力。凱基人壽建議無論是職場新鮮人或是資深上班族，可善用兼具自主性高、隨時可保、商品選擇多元與繳費方式靈活的「凱基人壽網路投保專區」，挑選合適的利率變動型年金保險商品，逐步打造「小額開始、逐年累積」的年金計畫。年底前完成投保並符合資格，還可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋豪禮自由選」活動，有機會抽中價值15萬元的豪禮。

以23歲的職場新鮮人小萱為例，她評估自身能力選擇投保保費低負擔、月繳保險費最低1,000元的「凱基人壽e桶金利率變動型年金保險(甲型)」商品，選擇投保10年期，每月繳7,500元，達33歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設未來宣告利率維持2.35％不變情形下，可領回1,006,055元，符合累積圓夢金需求。

此外，凱基人壽網路投保年金險的年齡層，以41歲以上的青壯族群占比最高，其中最受青壯族群青睞的商品，為便利度高、可使用線上信用卡繳費的「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」。以45歲上班族為例，選擇首期線上刷卡繳交保險費6萬元，之後續期每月定期繳1萬元保險費，持續繳交20年後，達65歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設未來宣告利率維持2.35%不變情形下，可領回3,049,464元，提早安心做好保障規劃並為退休金加碼。

凱基人壽秉持「We Share We Link」的精神，用心分享，連結每個夢想。根據最新同業數據統計，截至今年9月，凱基人壽仍穩居網路投保年金險市場年度市占第一，深獲民眾信賴。為回饋廣大保戶支持，自2025年10月1日起至12月31日(含當日)止，凡完成網路投保利率變動型年金保險、旅行平安保險或傷害保險…等商品，符合資格即可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋豪禮自由選」活動，有機會抽中價值15萬元的圓夢旅遊券或頂級家電券等豪禮，投保利率變動型年金險保費滿額，還可享加碼的抽獎機會。