別白白繳費！勞保局「職業工會黑名單」出爐 這5家會員恐領不到給付

生活中心／倪譽瑋報導

勿白白繳保費！22日勞保局公布黑名單，5家職業工會欠繳保險費、已超過寬限期，依規定，工會已不得繼續預收保險費；此外，工會所屬被保險人將面臨暫拒給付，但若能提供「已向工會繳納保險費」的相關證明，給付即可恢復。

5家「欠繳保險費」職業工會黑名單

一、台北市美髮美容技術指導員職業工會（會址：台北市萬華區）

二、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）

三、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）

四、大台南宗教服務職業工會（會址：台南市安南區）

五、雲林縣勞動力服務人員職業工會（會址：雲林縣斗六市）

勞保局拒絕給付工會被保險人 若涉侵占保費將有刑責

上述5家工會，積欠勞工保險、勞工職業災害保險之保險費已超過繳費寬限期，依照《勞工保險條例施行細則》第40條與《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，工會不得繼續預收保險費。此外，勞保局也已依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

至於欠繳的工會，勞保局強調，人員若涉違法情事即移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑「請工會人員切勿以身試法」。

已有繳保費的會員怎麼辦？

勞保局表示，上述職業工會會員，所屬工會若未在期限內將會員繳的保費匯入勞保局，會員的給付等權益都會受影響。不過，如果能提供「已向工會繳納保險費」的相關證明，例如繳費收據、匯款單，勞保局即恢復給付；無法提出證明，也能請勞保局協調，繳清個人應負擔部分。

勞保局提醒，工會會員應主動關心工會財務狀況，繳保費時應索取並保留正式收據，以確保日後給付的權益。同時，工會理、監事亦應加強管理監督工會業務。

