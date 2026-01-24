別白跑！台14甲線合歡山高海拔路面又結冰 17時起封路

雖上波冷空氣已減弱，但餘威仍在，合歡山台14甲線高海拔路段可能發生路面結冰，公路局中區養護工程分局宣布，24日傍晚5時起預警性封閉18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段，車輛只出不進。

台14甲線合歡山公路高海拔路段仍有結冰之虞，24日傍晚5時起部分路段預警性封閉。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

公路局中區養護工程分局24日表示，受前波強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，傍晚5時起，針對台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉，車輛只出不進。

儘管台14甲線合歡山公路24日早上7時才剛開放，但因31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段位處背陽面，結冰未有改善，且道路崎嶇蜿蜒，容易導致車輛打滑，因此當天傍晚5時起同步實施雙向封閉管制，禁止通行。

將待25日早上8時視天候及道路狀況，再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」，或是「開放通行」。建議用路人隨車攜帶雪鏈，並小心慢行。

配合台14甲線的管制措施，台8臨37線中橫便道也將增開傍晚5時30分通行班次，但僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局中區養護工程分局提醒，據115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車和超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段。

雪季期間山區道路路況難以掌握，呼籲用路人欲行經台8線及台14甲線前，如非必要請勿前往。行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

相關道路行車資訊可隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP，或撥打中區養護工程分局電話04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

