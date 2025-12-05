別盲目追量！醫揭保健品常見3大錯誤行為，守護健康不踩雷

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據衛福部國健署資料顯示，20 至 64 歲成人中，約有24.8%的人罹患代謝症候群，另一方面，國際糖尿病聯盟（IDF）最新報告指出，台灣約有259萬名成人罹患糖尿病，盛行率高達10.7%。面對健康威脅，許多人開始尋求各種食療方式來調理體質，例如食用山苦瓜、苦瓜茶，甚至嘗試肉桂粉、秋葵水或醋漬大蒜等民間偏方，希望藉由自然方式促進新陳代謝、維持血糖穩定。

家醫科醫師林家揚指出，單靠吃這些食物就能控糖的做法其實風險不小，他曾遇過病人每天大量食用山苦瓜或喝苦瓜茶，自認可以不靠運動與飲食控制來穩定血糖，結果血糖反而波動更大，對健康造成隱性危害。

臺灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名則表示，坊間流傳許多保健食品或食物能降血糖，多數缺乏科學證據。民眾若盲目跟風，缺乏專業指導，不僅效果有限，還可能造成腸胃不適、血糖波動，甚至增加身體負擔。

林家揚表示，臨床觀察發現，許多人在選用保健食品時仍存在錯誤行為，長期下來可能對身體造成負擔，甚至增加其他健康風險，以下是常見的錯誤行為。

1.以為保健食品是食品就能大量服用

部分患者擔心藥物副作用，寧可花大錢購買保健食品，也不願及早就醫。有些人為了攝取單一營養素而過量補充，結果出現不適才求診。陳韜名提醒，保健食品雖屬食品，但並非劑量越高越好，任何營養素都應適量攝取，關鍵在於選對有效成分，而非追求高劑量。

2.忽略標示、未經查證就購買

林家揚指出，不少產品宣稱對健康有益，但並無足夠實證或認證，可能存在安全疑慮。陳韜名則指出，保健食品的標示就像產品的履歷表，包含成分、含量、有效期限等資訊，是判斷安全與否的第一道防線，若忽視標示或未查證就購買，等於可能吃下品質不明的商品而不自知。

3.聽信朋友或坊間推薦，未考量自身需求

家揚觀察，許多患者會因朋友、家人介紹，或受電視、廣告影響購買保健食品，卻沒有評估自身健康狀況，甚至食用不適合自己的產品。陳韜名則提醒，朋友的使用經驗只能做參考，安全性與有效性仍應以自身健康需求為優先，並諮詢醫師或營養師。

林家揚醫師強調，保健食品的初衷是 輔助健康，而非替代醫療。使用前務必了解產品成分與自身需求，遵循正確服用方式，並保持定期檢測與專業諮詢，才能真正發揮益處，避免反而傷身。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

