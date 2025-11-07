別直接滴洗碗精！眼鏡行老闆教正確洗法 延長眼鏡壽命

鏡片髒掉該怎麼處理？不少人習慣直接用眼鏡布擦拭，但日本眼鏡店老闆坂田指出，這樣做會對鏡片造成傷害 ，強調眼鏡一定要先用水沖洗，也要擦乾，否則鏡片會留下難以修復的痕跡。

日本眼鏡店老闆說明正確清洗眼鏡步驟 。（示意圖／pexels）

根據日媒《FNN》報導，日本埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥表示，鏡片上沾有灰塵或髒污，直接乾擦會造成刮痕，甚至讓鍍膜剝落。強調正確做法是用清水先沖洗，再用衛生紙或眼鏡專用紙巾溫柔地擦乾水分。並提醒，千萬別放任水滴乾掉，否則容易留下難以去除的水漬，若是當下無法用水清洗，也可用濕紙巾輕擦，這比乾擦來得好。

不少人則習慣用廚房洗碗精來清潔眼鏡，對此，坂田說明，以前眼鏡店也建議用pH值接近中性、稀釋後的洗碗精來清洗，但近年市面上的洗碗精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力雖更強，但直接使用會造成鏡片鍍膜劣化，如果一定要用洗碗精清洗，務必先以大量清水稀釋，或改用眼鏡專用清潔劑。不過也提醒，戴久的眼鏡容易出現「看不清」、「眼鏡容易滑落」等問題，定期到眼鏡店檢查與調整也很重要。

