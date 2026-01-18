別看不起「冷門科系」！網揭出路賺到起飛：入職半年薪水破百萬

網友揭冷門科系百萬至千萬年薪，1111人力銀行調查也顯示平均薪資較主計總處公布高出約2.6萬元。示意圖／photoac

大學學科能力測驗17、18日舉行，緊接著將面臨大學科系選擇，一名網友就在社群詢問，「有什麼系是聽起來很沒用，但意外有工作的嗎？」貼文一出，網友點名「數學系、風險管理系、精算學系、哲學系、生命科學系、森林系、物流管理系等」，百萬至千萬年薪「高到起飛」，引發關注。

原PO在社群詢問，有沒有科系聽起來沒用、卻意外有工作，貼文一出，一名網友點名，包括數學系、風險管理系、精算學系、哲學系、生命科學系、森林系、物流管理系，尤其「數學系、風險管理系、精算學系」若為「精算師」年薪百萬到千萬，若生命科學系研究後申請專利，也是「賺到起飛」。

而根據1111人力銀行2025年根據數物人才前進科技業調查，針對具有數學、物理學類背景的學生及上班族進行調查，發現逾8成學生畢業後想前進科技產業，至於已經進入職場的數物系畢業生則有超過6成投身科技產業，主要擔任職務類別前5名中，更有4名與工程師相關，分別為軟體工程師12%、半導體工程師10%、品管工程師10%、國高中老師10%及設備工程師6%。

其中受訪上班族不包括獎金、年終、分紅，平均月薪6.9萬元，較主計總處公布的2024年前9月上班族平均每月實質經常性薪資高出約2.6萬元；高達76.9%數物系所畢業上班族並不後悔自己當初選擇的系所，另有高達72%給予高度正向肯定，其中包括46%認為部分符合企業需求以及完全學以致用26%。

對此，一名台大數學系校友吳先生曾在受訪時表示，自小就熱愛數學，於求學期間透過必修課接觸程式設計，並於實習階段累積實務經驗銜接職場，而畢業後投入量化與科技相關領域，入職僅半年即突破百萬薪資，目前於外商科技公司擔任工程師；吳先生建議，數學系學生若有志進入科技業，除穩固本科基礎，可善用校內資源輔修資工或電資相關課程，及早投入實習、培養跨域能力，才能在競爭激烈的就業市場中領先。



