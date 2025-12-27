別看錯棟！台北101跨年煙火「3大觀賞處」曝

記者林芹瑜、江柏緯／台北報導

跨年進入倒數，想好要去哪卡位看煙火了嗎？為了讓民眾有更好的體驗，台北101官方分享三大觀賞熱點讓大家大飽眼福，跨年當天還有天后蔡依林在大巨蛋的跨年演場會，北捷將連續42小時營運不收班，另外只要是從南京三民站或台北小巨蛋站進站的乘客，不論搭乘距離多遠一律免費。

官方推薦台北101跨年煙火「3大觀賞處」。

煙火絢爛綻放，2025年台北101的煙火還記得嗎？今年煙火秀總長同樣維持300秒，更結合光雕秀輪番登場，但想有更好視覺體驗得去哪卡位？

廣告 廣告

記者現場說明。

記者林芹瑜、江柏緯：「跨年當天因為東北季風較強，因此官方推薦了三個最佳觀賞點，第一個就是我現在位置台北市政府前廣場，或者來到台北市政府東門廣場，或者來到松智路、松高路口也是好選擇，101就在你面前。」

民眾表達看法。

民眾：「應該在家跨，因為可以看到不同縣市的歌手這樣。」

民眾表達看法。

民眾：「很多煙會看不到，感覺去餐廳會比較好一點。」

能觀賞整棟台北101的吃到飽火鍋店，跨年場已全部預約一空。

台北跨年晚會預估將吸引數10萬市民，如果不想人擠人，來餐廳邊吃邊迎接新年也是好選擇，可以欣賞到整棟台北101的吃到飽火鍋店，跨年場已全部預約一空，信義區兩間分店共250席，整體訂位率也達到90%。

跨年夜信義區交管圖。

另外年末天后蔡依林也要陪歌迷度過跨年夜，開車族也要特別注意了，31號晚上7點起三階段交管，時段性逐步擴大管制範圍，車輛只出不進或禁止進出。

民眾：「蔡依林！跨年等我喔，騎車靠外面一點，市民大道那邊一點點，然後再走過來這邊。」

北捷42小時不打烊。

為了有效疏通，北捷跨年42小時不打烊，在松山新店線南京三民站和台北小巨蛋站進站，無論搭乘距離有多遠車資一律免費，跨年進入倒數想好要怎麼跨，攻略做好了嗎？

更多三立新聞網報導

7.0地震等於「16顆原子彈」！郭鎧紋曝強震成因 強震周期要重新計算

交通新制12／28上路！1類車「國道免費通行」也不收汽燃費

吃不下飯接著暴斃！急診醫揭「猝死案例多」：一天數名OHCA

2026國運籤出爐！命理師示警「這時段」台灣恐不平靜

