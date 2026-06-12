別睡錯了！「3種睡眠習慣」很傷腦 增失智風險、大腦老3.5歲

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記者鄭玉如／台北報導

最新研究指出，睡眠時間異常、長期失眠及白天經常打瞌睡，可能與腦部白質病變及失智風險增加有關。（示意圖／PIXABAY）

睡眠品質與大腦健康密切相關。一項最新研究指出，3種常見睡眠行為與腦部損傷有關，包括睡眠時間太短或過長、白天頻繁小睡及長期失眠，可能增加阿茲海默症等失智症風險。其中，長期失眠者出現認知功能下降或失智症的風險較高，腦部功能表現也可能呈現較快老化的現象。

根據《New York Post》報導，一項發表於《Alzheimer's & Dementia》期刊的研究，分析約2.3萬名中老年人的腦部掃描影像及問卷資料，評估五項睡眠行為，包含睡眠時數、白天小睡、失眠、白天打瞌睡及打鼾，藉此了解睡眠習慣與大腦健康的關聯。

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研究顯示，上述5種睡眠行為起初都與大腦老化相關，但其中3項影響較為明顯，分別為睡眠時間太短或過長、白天小睡、長期失眠，使大腦更容易出現「白質病變」，其為腦部與失智症（包括阿茲海默症）風險增加相關的受損區域。

研究數據指出，每晚睡眠時間少於7小時者，白質病變程度風險高於睡眠7至9小時的人。此外，長期失眠者罹患輕度認知障礙或失智症的風險，比一般人高出約40%，相當於大腦功能提早老化約3.5歲。若白天頻繁嗜睡或經常感到睏倦，可能是大腦健康變化的早期警訊。

美國紐約市健康醫療總局睡眠障礙中心主任法米（Dr. Samir Fahmy）建議，若想改善睡眠品質，應從白天作息著手調整，例如每天固定時間起床、起床後1小時內接觸自然光，或在下午至傍晚進行規律運動。睡前30至60分鐘可建立固定放鬆儀式，如調暗燈光、避免使用3C產品，並透過閱讀、伸展或冥想放鬆身心，同時維持臥室黑暗且涼爽的睡眠環境，有助提升睡眠品質。

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