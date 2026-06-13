別瞎吃！嘴破分3種 營養師曝神級飲食指南：補「這營養」防反覆發作

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記者周佩怡／台北報導

營養師高敏敏表示，嘴破分為3種，各自成因、症狀、發生位置、建議飲食等皆不相同。（示意圖／資料照）

許多人都統稱嘴巴破洞、口角炎、唇皰疹為「嘴破」，但營養師高敏敏表示，其實三者的症狀、位置不同，病程、傳染性及飲食建議也有差異，其中唇皰疹發作時傳染力高，病程甚至可長達2至3週，期間需小心有傳染風險，飲食上也應以提升免疫力為重點。

嘴唇冒水泡 恐是唇皰疹

高敏敏於社群發文指出，唇皰疹主要由皰疹病毒感染引起，通常在患者嘴唇邊緣出現水泡，伴隨搔癢、刺痛感。病程約14至21天，發作時傳染力強，應避免接吻、共用餐具或毛巾等接觸行為。

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壓力大、熬夜、免疫力低下者為唇皰疹高風險族群，因此飲食上可適度補充富含「賴胺酸」的鮭魚、雞胸肉、蝦子，有助抑制病毒繁殖；奇異果、芭樂、柑橘等富含維生素C的水果，則能提升免疫力，加快黏膜修復；牡蠣、蛤蜊等富含鋅的食物，則能提升身體免疫力。

嘴角裂開紅腫 可能是口角炎

若是嘴角裂開、紅腫疼痛，則可能是口角炎，高敏敏表示，口角炎常與口水堆積、滋生細菌有關，常見於孩童、長者及免疫力較差者。病程約7至14天，雖然沒有傳染性，但進食、說話時容易感到不適。

高敏敏建議，口角炎患者可多吃鯖魚、沙丁魚等，補充維生素B2，幫助修復黏膜；或是吃紅莧菜、豬肝、鴨血等富含鐵質的食物，同樣促進粘膜修復、預防惡化；同時也要注意補充水分或攝取瓜類水果，避免嘴角乾裂情況加劇。

嘴巴破洞有白點 屬口腔潰瘍

至於常見的口腔潰瘍，多是不小心咬傷、缺乏營養、免疫力下降，造成嘴巴裡面破洞，出現白色潰瘍，好發於壓力大、外食族或有特殊遺傳體質的族群。整體病程大約1至2週，雖不具傳染性，但也會影響進食與說話。

高敏敏表示，口腔潰瘍患者可適度補充富含維生素B群的綠色蔬菜、全穀類、糙米，預防潰瘍反覆發作；牡蠣、蛤蜊等海鮮則能補充鋅，有效抗病毒，幫助修復組織；紅莧菜、豬肝及鴨血為鐵質來源之一，有助修復粘膜與造血。

高敏敏提醒，無論是哪一種類型的嘴破問題，平時都應維持口腔清潔、勤刷牙、多喝水保持口腔濕潤，並減少油炸、辛辣等刺激性食物攝取。此外，充足睡眠及維持良好生活作息，也能降低發生機率。

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