別碰！台東海邊出現世界第三毒「僧帽水母」 超危險

經確認，這些看似夢幻的藍色泡泡，竟是號稱「世界第三毒」的僧帽水母。（圖／東森新聞）





受東北季風影響，台東縣達仁鄉南田海岸近期出現大量外型晶瑩剔透、帶有藍色紋路的「不明生物」，被海浪拍打上岸。經確認，這些看似夢幻的藍色泡泡，竟是號稱「世界第三毒」的僧帽水母。

當地居民對此景象感到驚訝，南田村古先生表示「以前海水較淺時常在海邊玩水，從未見過這種生物。」儘管外觀迷人，但當地民眾多半敬而遠之，僅敢小心翼翼地用竹竿挑起觀察。

專家提醒，僧帽水母具有強烈神經毒性，誤觸恐引發劇痛、中毒，嚴重時甚至危及生命；值得注意的是，即便是已死亡的個體，其毒性依然存在，絕對不可輕忽。

水試所東部中心副研究員黃侑勖分析，僧帽水母通常在冬季隨著洋流與東北季風漂散，較常出現於台東中北部的烏石鼻、成功漁港及三仙台一帶，但漂流至南端的達仁與大武海岸也屬正常現象。

呼籲民眾前往海邊活動時，若發現沙灘上有類似藍色氣泡的物體，切勿因好奇而徒手觸摸，應保持安全距離，以策安全。

