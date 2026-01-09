別等到老了才後悔！年輕女性不可不知的婦癌預防攻略

婦癌防治不應只聚焦中高齡，年輕女性也應及早接種疫苗、定期篩檢並建立健康生活，才能有效降低罹癌風險。

作者/林招煌





根據台灣最新研究顯示，子宮頸癌的年齡標準化發生率雖呈現逐年下降趨勢，但在 30–39 歲年輕族群中，下降幅度已明顯趨緩，甚至出現回升現象。專家提醒，這項變化凸顯婦癌防治不應只聚焦中高齡女性，年輕世代同樣需要提早建立預防意識，才能降低未來罹癌風險。

婦癌不只發生在中老年 年輕女性也需留意

子宮頸癌（Cervical cancer）

研究指出，近 99% 的子宮頸癌與 HPV（人類乳突病毒）感染有關。HPV 感染初期多半沒有明顯症狀，但可能在多年後逐步發展為癌前病變甚至癌症。所幸，透過 HPV 疫苗接種搭配子宮頸抹片篩檢，已被證實可有效降低子宮頸癌的發生率與死亡率。 卵巢癌（Ovarian cancer）

卵巢癌好發於 50 歲以上女性，但若具有 BRCA 基因突變或家族病史，年輕女性的風險也可能顯著提高。專家建議，具有家族史者可提早進行基因諮詢或相關檢測，以利風險評估與後續追蹤。 子宮內膜癌（Endometrial cancer）

雖多見於停經後女性，但多囊性卵巢症候群（PCOS）、肥胖、代謝症候群等因素，也可能讓年輕女性面臨較高風險，需特別留意月經與出血狀況。

婦癌預防要趁早 年輕就是最佳時機

完成 HPV 疫苗接種

HPV 疫苗可預防約 70% 的子宮頸癌及相關癌前病變，9–26 歲接種保護力最佳，建議在首次性行為前完成全程接種。 定期進行婦科篩檢

30 歲以上女性可選擇每三年一次子宮頸抹片檢查，或每五年一次 HPV DNA 檢測，依個人風險與醫師建議安排。 留意身體警訊

若出現異常陰道出血、經期外點狀出血、性交疼痛、腹脹或骨盆疼痛等症狀，應及早就醫檢查，以免延誤診斷。 建立健康生活型態

維持理想體重、規律運動、避免抽菸、減少酒精攝取，並保持均衡飲食與良好睡眠，有助於穩定代謝與免疫功能。 定期健康檢查，建立追蹤基準

每年進行一次健康檢查，包含骨盆腔超音波、子宮頸抹片或 HPV DNA 檢測，有助於長期觀察身體變化。





近年台灣公費 HPV 疫苗接種政策逐步擴大，女性健康意識也持續提升。然而，仍有不少年輕女性因工作忙碌、害羞或認為「還不需要」而延後檢查。專家指出，婦癌預防就像防曬一樣，越早開始，保護效果越好。





國際研究顯示，全球子宮頸癌照護品質指數（QCI）已從 1990 年的 43.1 提升至 2019 年的 58.5，顯示早期診斷與治療能力持續進步（BMC Women's Health）。台灣也正努力追上這股趨勢，但唯有更多年輕女性主動參與篩檢與預防，才能把保護力最大化。





