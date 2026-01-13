別等台積電回調了？專家揭進場「關鍵買點」就在附近：1700只能算地板價

台股2026年漲勢猛烈，台積電更勢如破竹站上1700元大關，許多投資機構紛紛調高其目標價到2000元以上，市場樂觀氣氛濃厚。對此，財經專家游庭皓與柴克在節目《台股達人秀》直言，2026年的股市不僅多點開花，台積電現在的1700元更只能算是地板價，建議投資人在農曆年前仔細觀察，一定可以在獲利賣壓中找到買點。



游庭皓表示，去年其實在市場上，並不是每個投資人都很開心，甚至美股七巨頭當中只有三巨頭跑贏大盤，所以很多人疑問，2026年會不會又只是「AI的一年」？會不會從頭到尾只能買權值股，只有AI好？

柴克對此指出，他認為多點開花的機率越來越大，像現在已經很久沒動的軍工股，因為川普一句話就全部重新點火，甚至成熟製程也帶起來了，例如英特爾、聯電，投資人可以開始只配置一點權值股就好，今年的股市已經變成另外一種型態了，「都可以配置，因為到處都是多頭。」

而對於台積電，柴克表示，股價1700元基本上已經是地板，券商的目標價最低幾乎都已從2000元起跳，因此不用再想1600元，只要跌破到1600以下，絕對都是多方想要進場的機會；從EPS上調到105.9元、本益比22倍來看，現在1700元甚至可以算是「超跌」。

柴克提到，現在因鄰近台積電法說會前夕，帶動了整個利多行情，但這種情形「在年前一定會開始有獲利賣壓」，因此在農曆年前，若感覺到成交量降低、盤變清淡，甚至中小型股又在跌，「這就是機會了」，因為美國降息與降油價，一定會有反彈機會。

柴克表示，很多人台股剛上3萬點時都覺得很害怕，回調也不敢進場，但現在回調3次了都又創高，「距離農曆封關這一個月，一定可以找到買點。」

