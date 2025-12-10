別等崩盤才後悔！口袋不夠深只能省著用？立委：挺國安基金加碼到一兆

財經中心／師瑞德報導

針對國安基金是否擴編至一兆元，立委李坤城今（10）日質詢時力挺修法，強調台股市值翻倍，護盤銀彈不能少。財政部次長阮清華坦言過去資金有限只能「省著用」，並澄清「有借款才需付息」，駁斥擴編將導致巨額利息支出的謠言。（圖／翻攝自國會頻道網站）

台股規模飆升至97兆，國安基金現有的5000億額度究竟夠不夠用？立委李坤城今（10）日在立法院財政委員會強力支持擴編至一兆元，並與財政部官員聯手破解「擴編就要付天價利息」的迷思。國安基金執行秘書阮清華更首度在備詢台吐露心聲，坦言過去因為銀彈有限，護盤時只能「省著用」，強調適度擴編才能讓政府在關鍵時刻擁有足夠的底氣安定民心。

台股市值翻倍 護盤銀彈卻原地踏步

李坤城在質詢財政部長莊翠雲及國安基金執行秘書阮清華時指出，國安基金自民國89年成立時，台股市值僅9.2兆元，如今已飆升至97兆元，成長超過10倍；加上外資持股比例攀升，市場波動風險加劇。他舉例，光是今年4月9日國安基金進場後至11月底，外資累計賣超就達3,940億元，遠超過國安基金現有的2,000億元銀行借款額度。

李坤城表示，雖然行政院此次未提出官方版本，但他與立委郭國文共同提案，主張將銀行借款上限從2,000億元提高至7,000億元，加上原有的四大基金3,000億元額度，讓國安基金總規模達到一兆元。他強調，這並非危言聳聽預測兩岸戰爭，而是基於客觀數據，讓國人知道政府對股市的重視，增加投資人信心。

阮清華表態支持：過去是在「省著用」

對於擴編提案，國安基金執行秘書阮清華在備詢時明確表態支持。他坦言，過去因為額度有限，國安基金在護盤時確實是在「省著用」，主要採取點火策略來穩定信心。若能修法提高上限，將使國安基金的防禦能力更為充足。

澄清利息疑慮：沒借錢就不用付息

針對稍早有立委質疑國安基金擴編恐導致每年需支付高達70幾億元的利息，李坤城在質詢中特別要求財政部釐清。莊翠雲與阮清華明確回應，國安基金的運作機制是「有借款才需付息」，若備而不用，並不會產生利息支出。李坤城強調，不能用假設借滿5,000億元或一兆元來計算利息，必須向社會大眾說明清楚，以免造成誤解。

針對國安基金是否擴編至一兆元，立委李坤城今（10）日質詢時力挺修法，強調台股市值翻倍，護盤銀彈不能少。財政部次長阮清華坦言過去資金有限只能「省著用」，並澄清「有借款才需付息」，駁斥擴編將導致巨額利息支出的謠言。（圖／記者師瑞德攝影）

