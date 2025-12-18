別等漲高才後悔！00991A掛牌 成交量近27萬張再創主動式ETF記錄！

00991A今正式掛牌上市，以前瞻視野打破傳統市值限制，協助投資人領先卡位高成長跑道，圖／AI生成 王德安提供

文/王德安

台股ETF市場迎來重量級新勢力！最近全市場都在瘋狂熱議的主動型ETF 00991A（主動復華未來50），於12/18重磅掛牌上市。00991A在募集期間展現極高的人氣，短短三天內即募集高達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集紀錄。

18日掛牌當天成交量直逼27萬張，創下台股主動ETF上市首日紀錄。台股大盤當日收黑，但00991A逆勢抗跌，甚至溢價0.21%，凸顯市場看好後市表現，不斷有逢低買盤進駐。

實戰績效超車大盤！操盤手才是王牌基因

為什麼00991A這麼狂？答案就藏在它背後的「王牌操牌手」！

知名財經KOL「要不要來點稀飯套餐」直接拉出鐵證，把經理人呂宏宇的基金績效跟現在最火紅的00981A及大盤同期績效比一比，結果發現，呂宏宇的復華復華基金繳出了高達69.53%的驚人報酬率！這數字不僅把台股大盤的34.8%遠遠拋在腦後，更比討論度爆表的00981A（65.82%）領先3.71％。

「要不要來點稀飯套餐」直言，經理人過去的實際操盤紀錄正是00991A值得期待的部分，也難怪網友留言笑稱「那不就跟著屁股走就好了」、「搬板凳等」。

打開成長天花板！主動卡位0050買不到的「準龍頭」

00991A能一舉衝破百億，關鍵就在它拋棄了傳統ETF的思維，主動靈活的提前卡位潛力股，鎖定未來的成長紅利！

財經專家謝晨彥（股怪教授）犀利剖析，傳統的被動型ETF（如0050），必須等到公司成為市值前50大後才能被動買進，容易錯過如南亞科、世芯-KY在進入指數前的高速成長段 。而 00991A 的「未來 50」概念，則能夠更積極主動地切入市值51至150名的「成長帶」。

「稀飯套餐」以飆股貿聯-KY（3665）作為提前卡位鐵證實例。當0050還在等時間才將其納入時，呂宏宇早在今年2月就將其納入復華復華基金的持股，當時股價還在5、600元附近，對比現在股價已衝上1400元，這種提早卡位的操作，就是主動式選股的價值。

遇回檔成「進場紅利」！12/18 掛牌迎接絕妙布局點

值得注意的是，近期台股震盪回檔，不少投資人擔心 00991A 掛牌即遇上市場修正。對此，專業投資人反而抱持不同看法。過去幾個月，台股一路驚驚漲，許多人只能眼睜睜看著AI領頭羊的股價飛上天。

隨著00991A於12/18正式掛牌，市場的短期整理反而為主動式ETF提供了絕佳的「撿便宜」機會。對於沒參與到募集、或是先前因股價太高而不敢下手的投資人來說，現在正是利用掛牌後的調整期，以更甜美的價格卡位「未來 50」的最佳時機。

