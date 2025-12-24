別等生病才發現！這3種寵物「日常小異常」可能是健康警訊

火報記者 張舜傑/報導

寵物無法用語言表達不適，許多健康問題往往從細微的日常行為改變開始，若忽略了這些信號可能錯過及早診斷與治療的黃金時機，觀察日常生活中的小異常，能幫助飼主及早發現健康風險，保障毛孩的身心安全。

食慾與飲水習慣的改變

寵物突然食慾下降、拒食或反而喝水過量，都可能是健康異常的早期信號，例如腎臟、肝臟或消化系統出現問題，許多飼主會以為只是挑食或一時口渴，但長期食慾不振或飲水異常，容易導致營養不足或脫水，及早察覺並就醫，能防止病情惡化。

精神萎靡或活動力下降，可能反映疼痛、關節問題或認知功能退化，需要飼主留意並及早調整生活環境。圖:istockphoto



精神與活動力下降

原本活潑好動的寵物突然變得沉默、喜歡躲藏或不願意玩耍，可能是疼痛、關節問題或內臟疾病造成的不適，部分高齡寵物也會因認知功能下降而出現異常行為，飼主若能留意活動力的變化，及早調整生活環境並安排健康檢查，能讓毛孩維持舒適的生活。

排泄與消化異常

便秘、腹瀉、頻繁或異常排尿，往往是身體在發出的警訊，許多飼主可能認為只是偶發狀況，但若持續出現，可能與腸胃、泌尿系統或內分泌問題相關，觀察排泄頻率、形狀與顏色，並記錄異常情況，能協助獸醫快速診斷並及早治療。

排泄異常如便秘、腹瀉或頻尿，往往提示腸胃、泌尿或內分泌健康問題，及時觀察與就醫能避免病情惡化。圖:istockphoto

日常生活中的小異常，雖然看似不起眼，卻可能是寵物健康亮紅燈的早期信號，飼主若能仔細觀察食慾、精神與排泄習慣，並及時就醫，就能避免小問題演變成大疾病，確保毛孩維持健康與活力，陪伴家人更久更安心。