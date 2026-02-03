別等老了才後悔！退休族親曝「15種錯誤開銷」快停止：恐掏空老本
財經中心／張尚辰報導
不少人以為退休後支出自然會下降，實際卻發現存款消耗速度遠超預期。美國財經媒體指出，退休生活正是重新盤點金錢流向的關鍵時刻，許多已退休人士回頭檢視後坦言，有些花費「如果能早點停掉就好了」。對此，專家整理出多項退休後最容易被忽略、卻持續掏空退休金的開銷，提醒民眾及早調整，才能讓老本撐得更久。
一、衣櫃早就夠穿了
多年職場生涯累積下來，多數人其實不缺衣服。退休後若仍頻繁添購新衣，反而增加不必要支出。專家建議先重新整理既有衣物，透過搭配就能有新感覺，若真有需要，二手市場往往物美價廉。
二、寵孫心切卻花過頭
為孫子買禮物很快樂，但不少退休族事後發現，昂貴禮物並不一定帶來等值的快樂，小巧用心的禮物同樣能被珍惜。
三、收藏變成負擔
曾經的興趣收藏，在退休後常淪為占空間的物品，不僅難轉手，還可能增加整理與存放成本。
四、大賣場會員不一定划算
家庭人口減少後，大包裝食物容易過期，年費與浪費反而讓支出增加，改為小量採買更實際。
五、紙本閱讀成本高
實體書與雜誌堆積如山又花錢，善用圖書館與數位閱讀資源，能大幅降低固定開銷。
六、避開旅遊旺季
不再受上班、上課限制，卻仍在旺季出遊，等於為相同體驗多付一筆費用。淡季出遊不僅省錢，人也更少。
七、多一輛車，多一堆費用
沒有通勤需求後，第二輛車往往只是增加保險、維修與稅金負擔。
八、替成年子女付電信費
有些退休族仍替早已獨立的孩子負擔手機費，取消多餘門號，能立刻減輕現金流壓力。
九、園藝開銷不知不覺變大
花草確實療癒，但苗木、肥料與工具累積起來，也是一筆不小的支出。
十、什麼都外包
退休後時間變多，簡單的清潔或整理自己動手，不只省錢，也能當作日常活動量。
十一、通訊與影音服務過多
有線電視、串流平台、電話方案重複訂閱，是常見卻被忽略的財務漏洞。
十二、外食與隨手買最傷錢
天天外食、超市臨時加購，看似小錢，長期下來卻相當驚人。許多人減少外食後，一年能省下可觀金額。
十三、為流行買單
最新手機、快時尚與家居潮流，往往是衝動消費。放下「一定要最新」的心態，財務壓力明顯下降。
十四、倉儲費只是拖延斷捨離
每月付錢存放幾乎不用的物品，長期來看相當不划算，整理與精簡反而更輕鬆。
十五、延長保固不一定值得
多數人高估產品故障機率，延長保固的花費往往超過實際維修成本，留一筆維修備用金更靈活。
最後，專家強調，退休理財的關鍵不只是投資報酬，而是「花在真正重要的事情上」，透過刪減這些隱形支出，才能讓退休生活過得更安心、也更有餘裕。
更多三立新聞網報導
不吃生食！陸32歲女「拉出3公尺寄生蟲」 醫曝1生活習慣害的
60歲銀行經理退休慘淪洗車工！前下屬撞見傻了
退休太閒！阿伯每天泡店裡客人全嚇跑 害30年咖啡廳倒了
2026生活成本排行出爐！台北第15名「比東京貴」 亞洲冠軍是它
其他人也在看
《金融》存450萬、退休後月領4萬 教授曝秘訣(2-1)
【時報-台北電】退休金2千萬才夠？存不到怎麼辦？財經作家雨果分享台大教授的觀點，指其實450萬就夠，勞保2萬+勞退5千，再自補缺口1.5萬，就可達成月領4萬目標，再以4%法則計算25年生活費，就得出450萬金額，這樣是不是壓力小很多？試算25歲每月投資1,800元，假設年化7%，65歲有望滾到450萬。而教授的投資組合很分散，是全球+科技+小型股ETF，比如VT、0050等。 雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」表示，在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一個反應不是規劃，而是乾脆放棄，覺得怎麼算都輪不到自己。 這樣的無力感，其實很普遍，也讓不少人對退休理財產生距離感。但有些研究提醒大家，問題不一定出在不努力，而是目標設定一開始就太模糊。當數字沒有被拆解，只會讓人愈看愈害怕。 雨果最近在「下班經濟學」看到一個訪問台大教授張森林的影片，發現影片內容大致想法都與自己很接近，除了退休金需求試算金額比較不一樣，故把影片重點整理如下，與大家分享。 他指出，若退休後希望每月有4萬元的
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
恐升首波寒流！氣溫又溜滑梯「這4天降幅最劇烈」 專家：溼答答冷很久
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
米可白手術順利報平安！罕見放閃男友孫綻 低頭幫穿襪曬甜蜜照
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導女星米可白多年來因鼻疾與過敏反覆發作，常伴隨頭痛、注意力難以集中，影響生活與工作。昨（2）日她宣布完成鼻部手術，...
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...