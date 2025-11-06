「別等雙11買完才後悔！年菜先丟進購物車，MOMO賞星鮮飯店預購早鳥最划算！」

圖說 : 星級飯店與米其林餐廳也進入冷凍年菜的市場，年節熱門的佛跳牆、雞湯、米糕、豬腳等菜色往年除夕前一個月就開始缺貨。（圖/momo賞星鮮飯店年菜 提供）

【記者 薛郁雯/綜合報導】隨著農曆年節腳步的逐漸逼近，過年相關的採購需求漸次加溫，掌管家中大廚者已開始煩惱年菜該如何治辦，同時因為疫情、家庭結構與人口的變化，減少約時間訂飯店餐廳席位失手，改為訂購冷凍年菜的商機佔比愈來愈高，又可購入多家飯店宴席菜在過年假中品嚐，網購雙11優惠多，別過完雙11才想到，還有年菜要放進購物車，現在下單預購年前再收貨。

行家建議冷凍年菜的預訂要趁早！老經驗的「做煮之人」如momo星級飯店名店專區「賞星鮮」小編便指出，冷凍年菜最好提前預訂為佳，不只可享折扣的最高優惠，還能避開缺貨風險，尤其熱門品項到了年前一個月常有售罄賣光的現象，今年大家有福了，momo的飯店專區雙11就起跑，下單時可選擇想要收到的時間，分成1/15-1/21、1/22-1/28、1/29-2/4、2/5-2/11四個時區發貨，把握時機享受多重滿額禮、購物金回饋、抽萬元鑄鐵鍋大奬等活動，早鳥預購在家過年從容不迫。

冷凍年菜在台灣已發展十多年，早期流行低單價比拼多道年菜來促銷，但因品質時好時壞，常常到了圍爐當天、剪開袋子加熱才發現落差大，影響全家人過年的心情，近年來星級飯店與米其林餐廳也進入這個市場，提升了冷凍年菜的質感，尤其是喜宴與過年眾人最愛的飯店品牌佛跳牆、雞湯、米糕、東坡肉、豬腳等菜色容易在過年前一個月就缺貨。

圖說：佛跳牆、燉雞湯都是餐桌上常見的年菜，作工繁複，準備耗時又費工，現代家庭多半網購五星飯店或米其林餐廳如台南錦霞樓的冷凍年菜當做主角。（圖/momo賞星鮮飯店年菜 提供）

每年家人團聚情誼高峰就在過年，年味的採買儀式感仍少不了，提早規劃更能輕鬆地享受即將到來的九天年假。一般過年採購項目與最佳購買時機建議如下 :

一、冷凍年菜最好在農曆年前的2-3個月預訂，享折的高優惠，還能避開缺貨風險。如已心有所屬的品牌，網路先預購，年前一週才收放冷凍。目前正是雙11大優惠開始，像momo賞星鮮現在買立享折扣，下單即可抽法國Staub鑄鐵鍋，滿5000立馬送筷匙4件組，可謂是最佳購買時機。

二、年節氣氛/大掃除用品如春聯紅包袋、新衣、拜拜用香燭紙錢、清潔用品等，1-2個月前買，越早買越能避免人潮，才有充足時間佈置和打掃。

三、耐放乾貨與罐頭如香菇、干貝、蝦米、木耳等乾貨，高級鮑魚、螺肉等罐頭，除夕前 2-5周買，越早買價格越穩定，有時間挑選品質。

四、零食與禮盒，糖果、餅乾、瓜子、肉乾、茶葉、伴手禮等，除夕前 2～3周買，接近除夕製作的糕點如發糕、年糕、蘿蔔糕，或保存期限較短的零食，應在除夕前 1～2 天購買。

五、酒水飲品如汽水、果汁、椰子水與酒類，除夕前1～2個月提前備好，網路箱購送到家最方便，以免過年期間商店缺貨。

六、耐放的根莖類蔬菜、水果，除夕前 3～5 天採買，葉菜類等易壞的蔬菜，越晚買越好。

七、油炸年貨如麻花、寸棗，除夕前 1～2 天買，盡量選擇新鮮製作以確保口感與新鮮度。生鮮肉品與活海鮮等，除夕前一晚或當天一早採買，確保食材新鮮。

內行人也提醒，採購前先檢查冰箱和儲藏櫃的存貨，盤點後列清單，避免重複購買。清單不妨分成乾貨、生鮮、零食等類別，按照時間分批購買。善用各種不同的通路，像乾貨、零食飲料、禮盒可利用網購；新鮮蔬果、肉品則建議到傳統市場或超市選購，以確保新鮮。