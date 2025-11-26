別緊張、不是恢復義務役！法國傳擴大招募「十月國民兵」，馬克宏打包票：絕不讓青年去烏克蘭

眼見俄烏戰爭延燒3年迄今仍未落幕，歐洲各國似乎不敢再掉以輕心，紛紛開始著手調整自家國防和防衛方針。繼身處東部最前端的波蘭，下令擴大全民軍訓規模，以及德國有意重啟強制服役後，如今就連法國、都傳出要調整軍事策略，擴大招募青年入伍服役，藉此增加法國軍隊的編制，強化國土的自我防衛能力。

根據法蘭西24電視台（France 24）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前在東南部步兵基地視察時表示，他將於本週公布一項新版本服役制度，主要目的就是想提升法國軍隊的人數規模。雖然總統本人當下並沒有透露更多細節，但引述法國媒體報導，這項新計畫、屬於「自願參與、有薪水，為期10個月」的短期軍旅計畫。

但是這個看似單純的改變，卻因為軍事將領一句發言，造成法國國內輿論質疑和嘩然，法國最高層軍事將領、參謀總長曼東（Fabien Mandon），上週公開警告法國民眾，必須提前做好「失去自己的孩子」的準備，在他看來、俄羅斯正準備在 2030年前，與法國等歐洲國家發生對抗。

身為最積極聲援和協助烏克蘭的歐洲國家一員，馬克宏在被地方媒體提問時，還刻意透過鏡頭安撫民眾，他強調、新計畫不代表自家年輕人，會因此「被派往烏克蘭」作戰。

「現在非常有必要做出澄清，各位不要有任何誤解：我們絕不會把年輕人送去烏克蘭。這完全不是這項計畫的目的。」

2025年10月1日，法國總統馬克宏在丹麥哥本哈根發表講話。（美聯社）

按照馬克宏的構想，新的軍事服務制度，只是在回應年輕世代的需求，同時讓國民可以更好地對抗，來自俄羅斯發動的「混合攻擊」，假如法國人想到保護好自己和家人，新計畫能盡可能地、讓民眾更加理解軍隊就是是什麼、怎麼運作、如何訓練，這一切都非常重要。

《La Tribune Dimanche》聲稱，這項新版本自願軍事服務，為期10個月時間，每位參與者每月將獲得900至1000歐元（約新台幣3.26至3.63萬元）的薪酬。這類短期服役方案，不僅能為軍隊補充新兵，也能提供大量潛在後備軍人，以便在未來一旦爆發戰爭時，能夠即時召回支援。

法國武裝部隊目前約有20萬現役軍人，外加4.7萬後備官兵，按照新計畫、此數字預計將在2030年前，擴大增加至21萬與8萬人規模。

法國部隊正在進行常規軍事演習訓練。（翻攝自法國國防部）

事實上，原本二戰後持續保留義務兵制的法國，1997年由當時的總統席哈克（Jacques Chirac）廢除，全面改為募兵和外籍雇傭兵團。如今法國國內雖然在2019年推出類似延長軍訓的「全民國民服務」（SNU），包含兩週訓練和一段為期兩星期的社區服務，但迄今始終沒有受到國民重視。

面對新方案，極右派「國民聯盟」（RN）國會議員舍尼（Sébastien Chenu）表示支持，但他同時也強調、在實行新政策之前，應先讓法國男女公民，都必須接受「三個月強制性軍事服務」，達標後再進行延伸。

自從俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後，已有多個歐洲國家，選擇重新恢復某種形式的軍事服務。拉脫維亞與瑞典最近恢復軍事服務制度，而波羅的海三國之一的立陶宛，則在俄羅斯2014年非法併吞克里米亞後，就已經重新啟動兵役。

