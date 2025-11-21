別繳錢！4職業工會「欠費」被列黑名單 勞保局暫拒給付

財經中心／倪譽瑋報導

今（21）日勞保局公告，台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、大台南宗教服務職業工會、雲林縣勞動力服務人員職業工會，這4家職業工會欠繳保費，會依法移送行政執行並「暫行拒絕給付」，呼籲會員勿再向上述工會預繳保費。

4職業工會積欠保費「遭列黑名單」 勞保局暫拒給付

勞保局指出，依據《勞工保險條例施行細則》第40條、《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，職業工會欠繳保險費累計月份達2個月，就不得繼續預收保險費。

在台北萬華的「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、桃園市桃園區的「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」、台南安南的「大台南宗教服務職業工會」、雲林斗六的「雲林縣勞動力服務人員職業工會」，這4家積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費「已逾繳費寬限期」，勞保局依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局也強調，工會人員若涉違法情事，將移送檢調單位偵辦，侵占保險費行為已犯刑法業務侵占罪，經法院判決將處有期徒刑，並沒收全數犯罪所得。

涉事工會的被保險人如何應對？

勞保局強調，上述4家工會已不得繼續預收保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。除了不繳費，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明（如：繳費收據、匯款單），足證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

若無法提供繳費收據或匯款單等證明，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付的權益。

勞保局給職業工會、工會會員的提醒

勞保局補充，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，共同維護工會及會員權益。

資料來源：勞保局

