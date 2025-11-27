別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為

記者簡浩正／台北報導

糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。

根據衛福部國民健康署資料顯示，20至64 歲成人中代謝症候群盛行率約24.8%，也就是約每 4 人中就有 1 人。 此外，國際糖尿病聯盟（IDF）最新報告也指出，台灣約有259萬名成人罹患糖尿病，盛行率高達10.7%。

家醫科醫師林家揚表示，現代人因久坐、工作壓力、飲食不均與作息不正常等，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。然而，為了維持健康體質與穩定代謝，許多人開始尋求各種「食療」來調理，例如食用苦瓜茶外，也有人嘗試肉桂粉、秋葵水、醋漬大蒜等不同民間偏方，希望促進新陳代謝調整體質。他說臨床上曾有糖友全然聽信苦瓜能控制血糖，因此每天大量食用，以為就不用進行適當運動與飲食控制，反讓血糖數值更不穩定。

林家揚指出，診間觀察仍有不少民眾對於保健食品的選擇存在錯誤行為，長期使用不留意恐傷害身體或增加其他疾病風險：

錯誤行為一、以為保健食品屬食品就可大量服用，反成身體負擔

有不少患者因擔心藥物的附帶影響，寧願花大錢買保健食品，也不願第一時間尋求醫療協助。甚至為了攝取其中某樣營養素而過量補充，直到身體出現不適才就醫。保健食品雖屬食品，但並非「劑量越高越好」，任何營養素都要適量攝取，劑量高不等於有幫助，選對關鍵成份才重要。

錯誤行為二、忽略產品標示、未經查證就購買，傷身傷荷包

林家揚表示，有不少民眾購買保健食品時因缺乏正確選購知識，容易被市面上誇大或未經查證的「健康」宣稱所吸引 。事實上，許多標榜對「健康有益」的產品，並非都具備足夠的科學實證或認證，民眾須警惕誤購魚目混珠的商品，判斷產品是否安全，內容物成分及含量包含哪些，有無過期等。避免無形當中吃下黑心商品而不自知。

錯誤行為三、聽信朋友、坊間推薦，未考量是否適合自身情況

林家揚表示，診間常聽患者分享因朋友、家人介紹而購入不少保健食品，或是看到電視、電台廣告後就自行購買，並未考量自身身體真正需求，甚至食用根本不適合自己的保健食品。購買保健食品仍應優先考量自身的健康需求，並諮詢專業人士如醫師或營養師，以確食用的安全性與有效性。

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名提醒，民眾選擇保健食品以做為維持代謝平衡需求時，應以「科學管理」為原則，並從飲食、運動與經實證支持的輔助保健方案三方面著手，才能穩定且安全養成健康體質；並提醒挑選要明確、要科學、要認證、要科學、要認證、要適合等四口訣，做出更精準且安心的選擇。

