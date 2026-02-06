（圖／本報系資料照）

民進黨立法院黨團已發函給立法院長韓國瑜，要求查明民眾黨新就職立委李貞秀的國籍是否符合《國籍法》的規定，並對外公開說明後續的處理情形；同時，內政部長劉世芳也表示，已將法律相關條文送立法院祕書長參考，若韓國瑜仍不處理則可能需要到憲法法庭解決。

憲法法庭現在成了專為政府侵害人民權利整容的「醫美診所」，因此當前韓國瑜仍宜「以不變應萬變」，畢竟還未到必須處理的時機，大可靜觀劉世芳要以什麼理由前往憲法法庭「掛號」？

廣告 廣告

日前有立法院人士指出，立法院只是辦理就職報到的程序，既不是執法單位也沒有任何權力解立委的職；同時，立委就職前要簽署有無雙重國籍或放棄國籍的切結書，但立法院基於信賴原則，並不會特別去調查。

事實上，並無任何法律規定立法院可於立委就職時就須完成對其國籍的調查，乃至於決定是否解職立委。即使依民進黨主張李貞秀應適用《國籍法》第20條第4項的規定，需要確認其是否已放棄外國國籍及做出處理的時機，也應該是在她就任屆滿1年後的事情。因此，韓國瑜最多回應「現在只須歡迎及協助新同事」，以及「現在並無發生有法律規定須即刻處理的問題」即可。

民進黨在李貞秀還未上任前就發動了政治鬥爭，大方向是為貫徹賴總統的「兩國互不隸屬」和「國安17條」的政策，即使違憲違法也硬要開出這條「務實台獨」的道路。何況，之前已有卸任的陸配縣議員及在職村長被解職的案例，繼續鬥爭白委李貞秀已無回頭路。

以國安為由把陸配列為重點「管束」的群體，正是源自於賴總統「國安17條」政策指引。所以當前政府政治之刀砍向陸配時，根本不在乎此舉剝奪了陸配參政及服公職的憲法權利。陸配擔任立委本是台灣自由民主的美事一樁，只因目前是台獨政權執政，陸配成為打擊對象，可用來作為開闢政治鬥爭戰場的引火線。

民進黨既然已扭曲法律而承認「中國」是我國《國籍法》中的「外國」，就不能不承認「我國」是《中國國籍法》中的「外國」。基此，民進黨應承認《中國國籍法》第9條「定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍」的效力，認定李貞秀已喪失了「中國國籍」。

若能如此，民進黨還可以此正告對岸，我國正是你國《國籍法》中的「外國」。否則，認定所有陸配都是「雙重國籍」者有悖於「兩國論」，因此只是政治鬥爭而已。（作者為民主文教基金會董事長）