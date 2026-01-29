別被可愛模樣誤導！小心狗狗這些「看似可愛」的舉動恐隱藏健康警訊

火報記者 張舜傑／報導

狗狗的許多行為看起來十分可愛，例如頻繁舔鼻子、輕咬玩具或在地板上翻滾，但有些動作可能暗示身體或心理健康出現問題，飼主若忽略這些「微小訊號」，可能錯過早期發現疾病或不適的機會。

頻繁舔嘴或鼻子：可能有口腔或消化不適

狗狗偶爾舔鼻子是正常行為，但如果出現持續或劇烈的舔舐，可能與牙齦發炎、牙齒疼痛或胃部不適有關，這類行為有時伴隨口臭、流口水或食慾下降，提示飼主需要檢查口腔與消化系統的健康狀況。

廣告 廣告

若狗狗突然不愛走動、常躺著，或過度咬玩具與腳趾，可能是關節疼痛或心理壓力過大。圖:unsplash

過度抓耳或搔抓身體：警示皮膚問題

輕微抓耳或搔抓身體通常只是清理癢感，但頻繁抓耳、甩頭或咬自己身體，可能是跳蚤叮咬、過敏或皮膚炎的徵兆，這些症狀若持續，容易造成皮膚破損、感染甚至疼痛，應及早就醫或諮詢獸醫，找出根本原因。

突然愛躺或不愛走動：可能疼痛或關節問題

狗狗過去活潑，但突然喜歡躺著不動，或散步意願減少，可能暗示關節炎、髖關節或脊椎問題，尤其是高齡犬，這種行為改變常被誤認為「懶惰」，其實是身體疼痛的訊號，需要定期檢查關節與骨骼健康。

輕咬玩具或腳趾：可能焦慮或壓力過高

當狗狗過度咬玩具、咬自己腳趾或衣物時，可能在釋放心理壓力或焦慮，這種行為常發生在主人外出、環境改變或新成員加入家中時，提供穩定的生活節奏與適量互動，可以減輕狗狗心理負擔。

頻繁打噴嚏或咳嗽：警示呼吸道問題

偶爾打噴嚏或咳嗽屬正常，但持續、頻繁或伴隨分泌物，可能表示呼吸道感染、過敏或鼻腔異物。觀察症狀持續時間、頻率及伴隨症狀，有助於及早判斷是否需就醫。

持續打噴嚏或咳嗽，也可能是呼吸道問題，細心觀察行為，及早就醫，能避免小症狀演變成健康風險。圖:unsplash

狗狗的「可愛小舉動」有時暗藏健康警訊，飼主應細心觀察平時行為，從舔嘴、抓耳、活動量到呼吸狀態，都可能提供身體或心理健康的重要資訊，及早發現異常，並配合獸醫檢查與生活調整，能讓毛孩保持舒適與活力，避免小問題演變成大麻煩。