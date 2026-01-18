別被品牌騙了！技師爆料6款日系車是維修錢坑 一車款遭修車廠拒收

專業技師點名Mazda RX-8太難修，有些修車廠不敢收。（翻攝維基百科）

大家都覺得日系車經濟實惠，但其實部分型號的養車成本高得嚇人。專業技師提醒大家別被品牌光環給蒙蔽，有些車款因為設計太複雜或零件太貴，反而變成維修大坑，若買車前沒做足功課，小心買到地雷車款，維修費可是會讓你的荷包哭泣。

專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand）接受理財網站《GOBankingRates》訪問，點名6款熱門日系車款其實是隱藏版的錢坑。

Toyota一款車也成錢坑

首先是日產Nissan Pathfinder（2005-2014），Nissan Pathfinder的冷卻系統裂縫是致命傷，常連累變速箱一起更換；第2款是豐田Toyota Land Cruiser，這款車雖然耐操，但高階配備多，大排氣量引擎V8跟空氣懸吊的保養費、維修費，絕對會讓消費者非常有感。

Honda Odyssey哪些零件故障率高?

第3款是馬自達Mazda RX-8，獨特的轉子引擎因為引擎設計太特殊，很多師傅根本不敢修，不但挑修車廠，油耗跟漏油問題更是讓車主頭痛不已；第4款是本田Honda Odyssey，家裡有小朋友的車主常選Honda Odyssey，但1999到2010年的版本變速箱與滑門馬達故障率偏高，買二手車時手氣不好就得大噴錢。

Subaru WRX也難養

第5款是速霸陸Subaru WRX / WRX STI，Subaru的運動車款WRX系列也是出了名的難養，因為車主大多愛開快車，引擎、變速箱與傳動系統的核心零件磨損程度遠超一般轎車，保養起來的開銷非常驚人。最後是走奢華路線的Infiniti QX56與QX80，這類大型豪華休旅高級配備多也是吃錢怪獸，空氣懸吊與正時系統維修費用最燒錢，煞車系統的故障率也不低。

不是日本車物美價廉

蓋爾凡德最後總結，避開這些特定年份與型號能幫消費者省下大筆冤枉錢，買日系二手車不能只靠印象，一定要針對特定年份的通病做功課，否則後續累積的維修帳單可能會讓你懷疑人生。

更多鏡週刊報導

5歲姊只是調座椅 母回頭見弟臉色鐵青！崩潰急送醫沒救回

「全球最窄汽車」你看過嗎？ 寬度比枕頭窄還能開上路！義男神改造超吸睛

買不起超跑不重要 BALENCIAGA與藍寶堅尼合作款你可以入手