別被回暖騙了！下週連2天急凍 直逼戰大陸冷氣團

【高沛生／綜合報導】28日受東北季風影響，北部及中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12°C左右，下週三、四清晨台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率，民眾應注意衣著保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，北部及中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12°C左右。各地氣溫方面，北部12至17°C，中部13至26°C，南部14至28°C，東部14至24°C。

最新模式模擬顯示，明日至週六（29至31日）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北微涼、中南舒適，週五、週六各地晴暖舒適，連日早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

吳德榮表示，週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二（2/1至2/3）冷空氣影響，北臺偏冷，下週日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

下週三至週五（2/4至2/6）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、四清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≤14°C）的機率。兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

東北季風與水氣影響下，今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率。氣象署提供

