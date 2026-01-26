別被回暖騙了！週四清晨恐探11度 東北季風＋輻射冷卻雙效低溫來襲

東北季風增強與華南雲系移入，北部、東部地區濕涼轉變明顯。（圖／黃耀徵攝）

受到東北季風增強與華南雲系東移影響，中央氣象署表示，明天（27日）起北部與東部地區將轉為濕涼天氣，特別是週一夜間至週三清晨間為降雨最明顯時段，預估大台北山區、基隆北海岸及東北部地區將出現局部較大雨勢。

週一晚至週三清晨為本波雨勢最明顯時段，北部與東北部降雨機率高。（圖／氣象署）

氣象署指出，明天全台水氣增加，北部與東半部將出現局部短暫降雨，中南部則有零星降雨機會。隨著冷空氣南下，氣溫也將逐漸下降，北部與東北部清晨低溫約15至16度，南部及花東約17至18度，高溫方面，北部與東部介於19至23度，中南部仍有25至27度。

此外，在冷空氣與充沛水氣配合下，明天與週三海拔3000公尺以上高山地區有望迎來降雪機會，預期將吸引登山與賞雪民眾關注。

氣象署表示，週三白天起水氣逐漸減少，西半部天氣以多雲或短暫雨為主，降雨機率明顯降低；週四至週五期間水氣進一步減弱，東北季風也將轉弱，白天氣溫回升。不過在清晨時段，因輻射冷卻效應，中南部地區日夜溫差將明顯偏大。

氣象署也提醒，週四、週五各地以晴到多雲為主，僅迎風面的東半部與恆春半島有局部短暫雨。下一波天氣轉變將出現在週末，週六起鋒面通過，東北季風再度增強，北部與東北部轉涼，並有局部短暫降雨，中南部則維持多雲到晴的天氣型態。

至於溫度趨勢方面，週三在較強冷空氣影響下，北部預估12至19度，中部13至23度，南部15至27度，東部則為17至21度；週四清晨因輻射冷卻效應，低溫更進一步下降，北部下探11度，中部約11至25度，南部14至26度，東部16至20度。氣象署提醒民眾留意氣溫變化，外出記得適時添衣保暖，尤其高山活動者應注意低溫與積雪狀況，確保安全。

氣象署指出，週四清晨局部低溫恐下探11度，輻射冷卻效應明顯。（圖／氣象署）

