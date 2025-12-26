別被回暖騙！下波恐「有寒流」氣溫僅個位數 時間曝光

綜合中央氣象署及氣象粉專分析，跨年前後將有另一波冷空氣影響，且隨著時間過去強度有機會增強，最高恐達寒流等級。（示意圖／東森新聞）





別被回暖騙了！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，跨年前後將有另一波冷空氣影響，且隨著時間過去強度有機會增強，最高恐達寒流等級，屆時多地有機會出現個位數的低溫。

低溫特報

中央氣象署今（26）日16時58分針對4縣市發布低溫特報，表示受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今日下午至明日「新北市、桃園市、宜蘭縣」為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，「金門縣」為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，須留意。

廣告 廣告

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署天氣預測

中央氣象署接著指出，周日（28日）起北部及宜蘭氣溫回升、水氣減少，但各地早晚天氣仍較涼，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區也仍有局部短暫雨，須注意。

不過，中央氣象署表示，下周二至五（30-1/2日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波預計持續影響至下下周（1/5）。

冷空氣越來越強

針對下周降溫，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，預估下周五冷空氣有機會再達大陸冷氣團等級，甚至在下下周達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，不過預報時間仍長，尚待追蹤觀察。

別被回暖騙

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇」也在Threads上發文，指出很多人遇到回暖便覺得「冬天不見了」，但氣象粉專提醒1月前都還有變數，指出「很多人會拿2016年1月霸王寒流出來說嘴，但那些人通常不會知道，霸王寒流之前的那個月，可是近十年來數一數二熱的12月，何況預報看起來，跨年後可能真的有一波強烈冷空氣」，直言「不要太早下定論，冬季現在才打到差不多第三局而已」。