別被大桌菜綁架！莞固和食打造「質感輕圍爐」 小家庭爽嗑鱈場蟹

（記者蔡函錚／綜合報導）隨著2026年農曆春節腳步逼近，台灣的「年夜飯文化」正悄然產生變化。根據近期社會觀察顯示，隨著核心家庭成為主流，傳統「席開兩桌、全家族動員」的圍爐形式已逐漸式微。許多小家庭更傾向於「輕圍爐」，不願再為了湊滿十人大圓桌而倍感壓力，更不想面對年後堆積如山的剩菜噩夢。看準這股「重質不重量」的趨勢，來自日本關西的正統和食品牌「莞固和食」，今年春節特別針對3至4人的小家庭，推出精緻的「2026新春圍爐會席」。以6,900元的親民門檻，提供包含鱈場蟹、黑毛和牛、伊勢海老等頂級食材的六道式會席料理，讓除夕夜回歸家人間最純粹的寧靜與享受。

圖／來自日本關西的正統和食品牌「莞固和食」，今年春節特別針對3至4人的小家庭，推出精緻的「2026新春圍爐會席」。（莞固和食 提供）

擺脫大桌菜剩食壓力 莞固和食「輕圍爐」重新定義２０２６年菜趨勢

過往的除夕夜，許多家庭主婦或負責訂位的人常面臨「人數尷尬」的困擾：訂飯店動輒要十人起桌，菜色多到吃不完只能打包，剩餘的年假都在吃加熱剩菜。莞固和食觀察到，現代消費者更渴望一場優雅、無負擔的團圓飯。

廣告 廣告

莞固和食以此為核心，提出「輕圍爐」概念，主張將預算花在「食材的等級」而非「份量的大小」。本次推出的「新春圍爐會席」，打破中式合菜的喧鬧與擁擠，在林口本店與台北大直店提供優雅寬敞的用餐環境。讓小家庭可以細細品味每一道職人手作料理，無須在大圓桌上轉盤搶菜，也不必應對不熟親戚的社交問候，真正實現「過年是為了休息與團聚」的初衷。

圖／「瑞祥錦皿八寸」如同一珠寶盒般華麗登場，每一口都蘊含著日本料理對新春的吉祥寓意，讓視覺與味覺同步沈浸在過年的喜悅中。（莞固和食 提供）

嚴選鱈場蟹與黑毛和牛入鍋 莞固和食新春會席展現極致海陸盛宴

在菜色設計上，莞固和食將「輕圍爐」的精緻度推向極致。為了讓消費者感受到超越價格的價值，本次菜單集結了海陸頂級食材。

首推重頭戲「鱈場蟹與和牛、伊比利豚海陸鍋」，湯頭以日本職人精神熬製，鮮甜而不搶味。鍋物主角選用素有「蟹中之王」美譽的鱈場蟹，碩大的蟹腿肉質飽滿彈牙，輕涮後鮮甜爆汁；搭配油花分布均勻的黑毛和牛與口感脆彈的伊比利豚，以及鮮美的蛤蜊，四重頂級食材在鍋中交織出奢華的冬日暖流。這不僅是一道料理，更是對辛苦一整年的家人最暖心的款待。

前菜部分同樣精彩，「瑞祥錦皿八寸」如同一珠寶盒般華麗登場。內含濃郁鮮香的「伊勢海老蟹味噌」及「鹽烤蟹鉗」、口感細緻的「煙燻鴨胸」、以及鮮嫩的「鮭魚卵明太子玉子燒」及「雲丹柚庵鮑魚」。每一口都蘊含著日本料理對新春的吉祥寓意，讓視覺與味覺同步沈浸在過年的喜悅中。

圖／「鱈場蟹與和牛、伊比利豚海陸鍋」集結四重頂級食材，海陸精華在高湯中交織出最奢華的鮮甜滋味，是對辛苦一整年的家人最暖心的款待。（莞固和食 提供）

從刺身到甘物演繹完美起承轉合 莞固和食預約席次倒數中

除了鍋物與八寸，整套會席料理展現了完美的起承轉合。「春彩四品造里」嚴選鮪魚、鮭魚、青魽與天使蝦，以當季最鮮美的漁獲，呈現生魚片最純粹的甘甜，為味蕾清新開場。中場的「開運天婦羅」則結合海陸食材，展現日式炸物不油不膩、酥脆爽口的職人功力。

主食「冬慶壽司盛合」則匯集了鮪魚、比目魚與精緻花壽司，確保留下飽足感。最後以「福玉紅豆湯栗甘露煮」作為甜蜜收尾，綿密的紅豆湯搭配香甜的栗子，象徵新的一年圓滿甜蜜。

莞固和食「2026新春圍爐會席」將於2026年2月16日（除夕）至2月19日（初三）期間限定供應，整套會席料理售價6,900元（約3人份），若家庭成員較多，亦可以2,300元的優惠價格加購一人份餐點。相比坊間動輒上萬元的十人桌菜，莞固和食以更靈活的點餐方式與更高的食材性價比，成為今年小家庭除夕圍爐的熱門首選。目前除夕熱門時段席次已進入最後倒數，建議民眾儘早透過電話預約，以免向隅。

圖／「春彩四品造里」嚴選鮪魚、鮭魚、青魽與天使蝦，以當季最鮮美的漁獲，呈現生魚片最純粹的甘甜。（莞固和食 提供）

【莞固和食 門市與預約資訊】

活動期間： 2026/2/16 (除夕) — 2026/2/19 (初三)

新春會席價格： $6,900 / 套（亦可每人 $2,300 加購）

線上菜單： https://lihi.cc/4sgba

林口本店： 新北市林口區文化二路二段518號1樓 / (02)2603-1369

台北大直店： 台北市中山區樂群三路39號 / (02)8501-1489

更多引新聞報導

史上最貴「馬年套幣」開賣 2450元一套清晨直接排爆

零秒出手！雷霆擊潰鵜鶘爆肢體衝突 上演「大場面」

