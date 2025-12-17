別被太陽騙了！今天下午東半部轉雨 風雨時程曝光

今明兩天受到東北季風影響，東側水氣逐漸增多。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今(17)天上午天氣晴朗，但下半天到21日各地有雨，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天受到東北季風影響，東側水氣逐漸增多；19日南方雲系北上，台灣上空雲層逐漸增多，各地都有可能降雨；21日另一波東北季風報到，22日季風轉乾、天氣漸好轉，23日該東北季風減弱。

吳德榮指出，今、明兩天一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部12至24度、中部11至28度、南部10至29度、東部11至26度。

根據最新模式模擬顯示，19日有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。20日雲層略增厚、降雨略增。

21日另一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼； 22日季風轉乾、天氣漸好轉，北台轉多雲、仍偏涼；中南部影響輕微、仍晴朗穩定；23日季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

