別被太陽騙！20縣市低溫特報 入夜恐下探6度
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
中央氣象署在今（9）日下午4時許發布低溫特報，共有20縣市因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下發生的機率。氣象署表示，今晚到明（10日）天上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，需格外注意保暖。
中央氣象署今日下午針對20縣市發布低溫特報，標示橙色燈號（非常寒冷）、恐下探6度的縣市有：新北市、桃園市和新竹縣；標示黃色燈號（寒冷）、氣溫有10度以下機率的縣市有基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣以及金門縣。
中央氣象署表示，今日起冷空氣逐漸減弱，但明日清晨受輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大部分天氣為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
此外，下一波高壓系統預計於週六晚間再度南下，將帶來另一波冷空氣，但強度與此次相比較弱，屬於大陸冷氣團等級，影響時間約持續到週日至下週一。
中央氣象署也提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
